Publiskots pirmais Latvijas uzņēmumu saraksts, kas tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju; tajā arī “Grindeks” un “Leversa”
Turpmāk sabiedrībai būs iespēja regulāri uzzināt, kuri Latvijā reģistrētie uzņēmumi joprojām veic preču tirdzniecību ar Krieviju un Baltkrieviju. Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sākusi reizi mēnesī publiskot šādu uzņēmumu sarakstu, un pirmais – ar datiem par 2026. gada jūliju – publicēts 20. augustā.
To paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tādējādi sabiedrībai un uzņēmējiem būs publiski pieejama informācija par to, kuras Latvijā reģistrētās komercsabiedrības turpina tirdzniecību ar Krieviju un Baltkrieviju.
Pirmajā CSP publiskotajā sarakstā atrodami vairāki sabiedrībā plašāk zināmi uzņēmumi. To vidū ir farmācijas uzņēmums AS “Grindeks”, kas norāda, ka eksporta virzienu maiņa jau ir sākta, tomēr farmācijas nozarē tas esot ilgstošs process un zāļu piegādes Krievijai un Baltkrievijai turpina arī citi starptautiski farmācijas uzņēmumi.
Sarakstā atrodams arī SIA “Leversa”, kas Latvijā izplata dažādus pārtikas un dzērienu zīmolus un skaidro, ka tās produktu klāstā nav Krievijas izcelsmes preču, savukārt no Baltkrievijas tiek importēts minerālūdens “Darida”, uz kuru importa ierobežojumi neattiecas.
Vienlaikus virkne sarakstā iekļauto loģistikas uzņēmumu, tostarp “Cargo Concept”, “Engure”, “Kravu Serviss”, “Trans Him Baltic” un “Verex Logistics”, uzsver, ka paši ar Krieviju vai Baltkrieviju preces netirgo, bet sarakstā nonākuši, sniedzot muitas, tranzīta vai loģistikas pakalpojumus klientiem.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Likumdevēja ieskatā Krievijas Federācijas izraisītais un Baltkrievijas Republikas atbalstītais karš Ukrainā radījis apstākļus, kas prasa būtiski ierobežot preču tirdzniecību ar šīm valstīm. Saraksta publiskošana ļaus sabiedrībai, sadarbības partneriem un pašiem uzņēmējiem skaidri redzēt, kuri uzņēmumi joprojām veic preču eksportu vai importu ar Krieviju un Baltkrieviju, un attiecīgi izvērtēt savu turpmāko sadarbību.
Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi. Taču Saeima šā gada 18.jūnijā lēma grozīt Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, iekļaujot tajā uzdevumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) sagatavot un iesniegt CSP datus un CSP attiecīgi publicēt savā tīmekļvietnē sarakstu ar Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas veic preču eksportu uz Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku vai importu no tām. Likumdevējs noteica, ka uz šo informāciju neattiecas likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktais konfidencialitātes ierobežojums.
Kas un kad tiks publicēts?
Uzņēmumu saraksts – to Latvijā reģistrēto komercsabiedrību nosaukumi un reģistrācijas numuri, kuras eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm.
Regulāra atjaunošana – sarakstu CSP publicēs savā tīmekļvietnē reizi mēnesī (apmēram katra mēneša trešajā nedēļā).
Datu avots – datus sagatavo VID, bet to publiskošanu nodrošina CSP. Uz šīs informācijas nodošanu un publicēšanu neattiecas tiesību aktos noteiktais konfidencialitātes ierobežojums.