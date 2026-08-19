Atklāta Mārtiņa Rītiņa Izcilības balva; 19.08.2026.
19. augustā oficiāli prezentēta Mārtiņa Rītiņa Izcilības gada balva un uzsākta tās kandidātu pieteikšana. Balva tiks pasniegta reizi gadā trijās ...
Atklāj izcilā latviešu šefpavāra Mārtiņa Rītiņa Izcilības balvu. FOTO
Trešdien notikusi izcilā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa Izcilības gada balvas atklāšana un sākta tās kandidātu pieteikšana.
Mārtiņa Rītiņa piemiņas grāmatas prezentācija
Otrdien, 10. decembrī, Āgenskalna tirgū prezentēta tautā iemīļotā pavāra Mārtiņa Rītiņa piemiņas grāmata "Pavārgrāmata Mārtiņam".
Šā gada pavasarī tika dibināta biedrība "Mārtiņa Rītiņa Izcilības gada balva". Biedrības mērķis ir celt profesionālās izcilības latiņu Latvijas gastronomijā, stiprināt viesmīlības nozares prestižu un iedvesmot nākamo profesionāļu paaudzi, godinot Rītiņa piemiņu un turpinot viņa sākto darbu.
Balva tiks pasniegta reizi gadā trijās kategorijās - pavārmākslā, viesmīlībā un zemkopībā. Katrā kategorijā pēc atklāta pieteikšanās procesa un neatkarīgas profesionālas žūrijas izvērtējuma tiks noteikts viens laureāts. Pieteikšanās balvai notiks līdz 21. septembrim. Balvai būs iespējams pieteikties individuāli vai izvirzīt citu nozares profesionāli.
Plānots, ka pirmās Rītiņa izcilības balvas pasniegšana notiks 2026. gada 1. novembrī.
Baltezera kapos uzstādīts piemineklis Mārtiņam Rītiņam
Baltezera kapos uzstādīts piemineklis pazīstamajam šefpavāram Mārtiņam Rītiņam, kas mūžībā devās šā gada 11. februārī.
Izcilais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš aizsaulē devās 2022. gada 11. februārī 73 gadu vecumā. 1949. gada 19. oktobrī Lielbritānijā dzimušais Rītiņš 1971. gadā pabeidza Vestminsteras tehnikumu, bet daļu dzīves pavadīja Kanādā. Kopš 1993. gada viņš dzīvoja Latvijā.
Pēdējā gaitā pavada šefpavāru Mārtiņu Rītiņu
Sestdien, 19. februārī, Baltezera baznīcā pēdējā gaitā tika pavadīts šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. 11. februārī tika saņemta sēru vēsts par viņa ...
No 1976. līdz 1992. gadam Rītiņš strādāja viesnīcu tīklā "Grand Metropolitan Hotels" Lielbritānijā, no 1984. līdz 1992. gadam viņš bija uzņēmuma "Martins Catering Ltd" īpašnieks Toronto, Kanādā, bet no 1994. gada Rītiņš bija restorāna "Vincents" direktors un šefpavārs. Pēc 23 gadu darba restorānā "Vincents" šefpavārs darbu tajā pameta 2017. gadā. Restorānu "Vincents" slēdza 2023. gada augustā.
Biedrība "Mārtiņa Rītiņa izcilības gada balva" tika reģistrēta aprīlī. Tās valdē ir biedrības "Slow Food Straupe" kādreizējā vadītāja un grāmatas "Pavārgrāmata Mārtiņam. Cilvēki, kas mani satikuši" autore Astrīde Rozīte, restorāna "Vincents" kādreizējā pārstāve Evita Binde, "Pavāru mājas" Līgatnē, kurai piešķirta starptautiskā gastronomijas ceļveža "Michelin Guide" zaļā zvaigzne jeb ilgtspējas apbalvojums, īpašnieks un restorāna "3 pavāru restorāns" līdzīpašnieks Ēriks Dreibants, vīnzinis Raimonds Tomsons un "Gemoss" lielākā īpašniece un valdes priekšsēdētāja Ieva Treija.