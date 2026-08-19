Igaunijas uzņēmums plāno iegādāties "Rīgas piena kombinātu"
Igaunijas svaigpiena ražotāja "Agrone" mātesuzņēmums "Falber Investments" ir parakstījis vienošanos par AS "Rīgas piena kombināts" koncerna, kurā ietilpst arī AS "Valmieras piens", iegādi, informēja uzņēmumu pārstāvji.
Darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumi netiek atklāti.
Uzņēmumā skaidro, ka plānotais darījums apvienotu divu spēcīgu Baltijas piena nozares uzņēmumu savstarpēji papildinošās kompetences.
"Agrone" grupas valdes priekšsēdētājs Rauls Jētss skaidro, ka "Agrone" saskata lielu potenciālu abu uzņēmumu savstarpēji papildinošajās zināšanās un pieredzē. Igaunijas kompānija konsekventi attīstījusi "Agrone" ar fokusu uz inovatīvu lauksaimniecību, izcilu sniegumu vides jomā, dzīvnieku labturību un augstas kvalitātes svaigpiena ražošanu, savukārt "Rīgas piena kombinātam" ir spēcīga kompetence piena pārstrādē, produktu inovācijās, zīmolu attīstībā un darbā ar patērētājiem.
Pēc darījuma pabeigšanas tas var radīt spēcīgu pamatu uzņēmumu tālākai attīstībai un būtiski stiprināt to konkurētspēju Baltijas un eksporta tirgos, norāda Jētss.
"Rīgas piena kombināta" padomes priekšsēdētājs Sorens Lauridsens pauž, ka pēc darījuma pabeigšanas "Rīgas piena kombināts" varēs izmantot vertikālās integrācijas sniegtās priekšrocības un veidot spēcīgāku pamatu ilgtermiņa attīstībai.
Lauridsens uzskata, ka šis darījums ļaus "Rīgas piena kombinātam" izmantot tirgus iespējas, paātrināt inovācijas un turpināt attīstīt stratēģiski nozīmīgās piena uzkodu kategorijas - uzkodu sierus un biezpiena sieriņus, piena dzērienus, jogurtus un gatavās maltītes - gan Baltijas, gan starptautiskajos tirgos.
"Rīgas piena kombināta" valdes priekšsēdētājs Artūrs Čirjevskis uzsver, ka plānotais darījums uzņēmumam paver iespēju kļūt par daļu no spēcīgas Baltijas piena nozares grupas ar pieredzi visā piena vērtības ķēdē. Vienlaikus tas rada stabilu pamatu, lai turpinātu attīstīt ražošanu, kompetences un zīmolus, ko uzņēmums izveidojis Latvijā.
Līdz darījuma pabeigšanai "Agrone" un "Rīgas piena kombināts" turpinās darboties kā neatkarīgi uzņēmumi. Vienošanās noslēgšana nerada tūlītējas izmaiņas "Rīgas piena kombināta" un "Valmieras piena" ikdienas darbībā.
Uzņēmumi turpina ražošanu un sadarbību ar darbiniekiem, klientiem, piena piegādātājiem un citiem partneriem līdzšinējā kārtībā. Par turpmākajiem soļiem pēc nepieciešamo regulatora atļauju saņemšanas uzņēmumi informēs atsevišķi.
"Agrone" uzņēmumu grupa Igaunijā apsaimnieko aptuveni 14 500 hektāru lauksaimniecības zemes un ik gadu saražo ap 70 000 tonnu svaigpiena, 35 000 tonnu graudaugu un eļļas augu, kā arī 40 miljonus olu.
Jau vēstīts, ka šogad jūnija sākumā starptautiskais saldējuma ražotājs "Froneri", noslēdzoties "Food Union" saldējuma biznesa Eiropā pārdošanai, kļuva par piena pārstrādes uzņēmuma SIA "Rīgas saldējuma fabrika" īpašnieku. Savukārt "Food Union" piena produktu bizness kopš tā brīža turpina darbu uzņēmumā "Rīgas piena kombināts", kuram atjaunota zīmola vizuālā identitāte.
"Rīgas piena kombināts" pagājušajā gadā strādāja ar 155,823 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,3% vairāk nekā gadu iepriekš, taču kompānija cieta zaudējumus 610 104 eiro apmērā pretēji peļņai gadu iepriekš.
Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 52,939 miljoni eiro. "Rīgas piena kombināta" patiesais labuma guvējs, pēc "Firmas.lv" datiem, ir Honkongā dzīvojošais Lielbritānijas pilsonis Dereks Rojs Kreins.