No smēķēšanas līdz auto nodošanai draugam: par ko koplietošanas auto lietotāji saņem sodus
Koplietošanas auto izmantošana ir ērta – aplikācijā atrodi tuvāko automašīnu, aizbrauc līdz galamērķim un braucienu noslēdz. Taču ar to atbildība nebeidzas.
Par nepareizi novietotu auto, smēķēšanu salonā vai pat to, ka pie stūres sēdies nevis tu, bet draugs, var nākties maksāt papildus vai pat zaudēt iespēju pakalpojumu izmantot turpmāk. Koplietošanas auto uzņēmumu pieredze liecina, ka lielākā daļa klientu automašīnas izmanto atbildīgi, tomēr ik pa laikam tiek pārkāpti arī pavisam vienkārši noteikumi.
Par ko var nākties maksāt?
Viens no biežākajiem pārkāpumiem ir automašīnas novietošana vietā, kur to atstāt nedrīkst. Ja auto tādēļ nepieciešams pārvietot vai evakuēt, šīs izmaksas var tikt piedzītas no lietotāja. Problēmas var radīt arī smēķēšana automašīnā, ļoti netīrs salons vai pazaudētas automašīnas lietas un dokumenti. Ja pēc klienta brauciena nepieciešama ārpuskārtas tīrīšana vai uzņēmumam rodas citas papildu izmaksas, tās var tikt piemērotas konkrētajam lietotājam.
Arī bojājumu gadījumā svarīgi nav mēģināt tos noslēpt. Ja brauciena laikā automašīnai kaut kas noticis, par to nepieciešams nekavējoties informēt pakalpojuma sniedzēju.
Negadījumi var notikt ikvienam, taču uzņēmumiem būtiski ir saprast, kas ar auto noticis.
Vai drīkst pie stūres laist draugu?
Nē – koplietošanas auto konts ir personīgs. Tas nozīmē, ka automašīnu drīkst vadīt tikai konkrētais lietotājs, kuram ir tiesības izmantot kontu un transportlīdzekli.
Auto nodošana citai personai tiek vērtēta kā nopietns noteikumu pārkāpums. Tāpat īpaši stingri tiek vērtēta braukšana alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, apzināta automašīnas bojāšana, aizbēgšana no negadījuma vietas un sistemātiska noteikumu ignorēšana.
Šādos gadījumos lietotājam var ne tikai piemērot papildu izmaksas, bet arī ierobežot vai pilnībā liegt turpmāku pakalpojuma izmantošanu.
Kas notiek, ja vienkārši atstāj auto netīru?
Te tiek vērtēts, vai runa ir par parastu automašīnas nolietojumu vai situāciju, kad nākamajam klientam auto vairs nav pieņemamā stāvoklī.
Piemēram, neliels salons netīrums pēc ikdienas lietošanas ir viena lieta, bet izliets dzēriens, ēdiena atliekas vai citi netīrumi, kuru dēļ nepieciešama īpaša tīrīšana, var nozīmēt papildu izmaksas.
Koplietošanas auto būtība ir vienkārša – pēc dažām minūtēm to var izmantot nākamais cilvēks. Tāpēc lietotāji tiek aicināti automašīnu atstāt tādā stāvoklī, kādā paši vēlētos to saņemt.
Un kas notiek ar aizmirstajām mantām?
Interesanti, ka ne visi pārkāpumi saistīti ar pašu braukšanu. Automašīnās regulāri tiek aizmirsti telefoni, datori, dokumenti un citas personīgās mantas. Gadās arī krietni neparastāki atradumi.
Parasti atrastās mantas cenšas nogādāt to īpašniekiem, tāpēc, ja pēc brauciena saproti, ka kaut ko esi atstājis salonā, nevajadzētu vilcināties ar sazināšanos ar uzņēmumu.
Kāpēc noteikumi kļūst arvien svarīgāki?
Koplietošanas auto atšķiras no personīgās automašīnas ar to, ka vienu un to pašu transportlīdzekli dienas laikā var izmantot desmitiem cilvēku. Tādēļ viena lietotāja neuzmanība uzreiz kļūst par nākamā klienta problēmu.
Turklāt runa nav tikai par tīru salonu vai pareizu novietošanu. Auto tiek izmantots publiskajā satiksmē, tāpēc nopietnāku pārkāpumu gadījumā tiek vērtēts arī risks citiem satiksmes dalībniekiem.
Tāpēc koplietošanas auto princips ir vienkāršs: automašīna nav tava, taču brīdī, kad to izmanto, atbildība par tās lietošanu ir tava.