Joprojām izmantojat vecāku Office vai Windows? Office 2024 Pro par 19,99 € un Windows 11 Pro par 13,55 €
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Joprojām izmantojat vecāku Office vai Windows? Office 2024 Pro par 19,99 € un Windows 11 Pro par 13,55 €

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Lietotājiem, kuri joprojām izmanto vecākas Office versijas vai apsver Windows jaunināšanu, šobrīd ir iespēja izmantot Keysoff programmatūras akciju. Piedāvājumā iekļautas īpašas cenas vairākiem Microsoft produktiem, tostarp Office 2024 Pro un Windows 11 Pro, kas var noderēt gan mājas lietotājiem, gan profesionāļiem.

Office 2024 Pro pašlaik pieejams par 19,99 €. Paketē ietilpst Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access un OneNote, nodrošinot svarīgākos rīkus darbam, mācībām un ikdienas produktivitātei. Jaunākā versija piedāvā uzlabojumus Excel darbā ar datiem, ērtākus rīkus prezentāciju veidošanai programmā PowerPoint un papildu iespējas e-pasta un darba organizēšanai programmā Outlook.

Ja nepieciešama licence vairākiem datoriem, pieejams arī Office 2024 Pro 3 datoriem par 49,99 €. Tas nozīmē aptuveni 16,66 € par vienu datoru, padarot šo variantu interesantu ģimenēm vai nelielām komandām.

Savukārt Windows 11 Pro akcijas laikā maksā 13,55 €. Pro versija piedāvā tādas uzlabotas funkcijas kā BitLocker šifrēšanu, attālo darbvirsmu (Remote Desktop) un Hyper-V virtualizāciju, kas īpaši noder profesionāļiem un mazajiem uzņēmumiem. Windows 11 piedāvā arī modernizētu lietotāja saskarni un ērtāku vairākuzdevumu veikšanu ar Snap Layouts.

Ja plānojat atjaunināt gan operētājsistēmu, gan biroja programmatūru, šī akcija ļauj izvēlēties atsevišķus produktus atbilstoši savām vajadzībām un budžetam.

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