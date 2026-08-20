Joprojām izmantojat vecāku Office vai Windows? Office 2024 Pro par 19,99 € un Windows 11 Pro par 13,55 €
Lietotājiem, kuri joprojām izmanto vecākas Office versijas vai apsver Windows jaunināšanu, šobrīd ir iespēja izmantot Keysoff programmatūras akciju. Piedāvājumā iekļautas īpašas cenas vairākiem Microsoft produktiem, tostarp Office 2024 Pro un Windows 11 Pro, kas var noderēt gan mājas lietotājiem, gan profesionāļiem.
Office 2024 Pro pašlaik pieejams par 19,99 €. Paketē ietilpst Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access un OneNote, nodrošinot svarīgākos rīkus darbam, mācībām un ikdienas produktivitātei. Jaunākā versija piedāvā uzlabojumus Excel darbā ar datiem, ērtākus rīkus prezentāciju veidošanai programmā PowerPoint un papildu iespējas e-pasta un darba organizēšanai programmā Outlook.
Ja nepieciešama licence vairākiem datoriem, pieejams arī Office 2024 Pro 3 datoriem par 49,99 €. Tas nozīmē aptuveni 16,66 € par vienu datoru, padarot šo variantu interesantu ģimenēm vai nelielām komandām.
Savukārt Windows 11 Pro akcijas laikā maksā 13,55 €. Pro versija piedāvā tādas uzlabotas funkcijas kā BitLocker šifrēšanu, attālo darbvirsmu (Remote Desktop) un Hyper-V virtualizāciju, kas īpaši noder profesionāļiem un mazajiem uzņēmumiem. Windows 11 piedāvā arī modernizētu lietotāja saskarni un ērtāku vairākuzdevumu veikšanu ar Snap Layouts.
Ja plānojat atjaunināt gan operētājsistēmu, gan biroja programmatūru, šī akcija ļauj izvēlēties atsevišķus produktus atbilstoši savām vajadzībām un budžetam.
Office 2024 Pro mūža licence — pieejama tikai ierobežotu laiku!
- Office 2024 Pro Plus – 19.99€
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 119.99€
Oriģinālas Windows atslēgas par neticami zemām cenām!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Iegādājieties oriģinālo Office + Windows komplektu par neticami izdevīgu cenu. (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Visio Professional 2024 – 55.99€
- Project Professional 2024 – 55.99€
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
Kāpēc izvēlēties Keysoff?
Keysoff ir uzticams globāls tiešsaistes veikals, kas specializējas oriģinālos licenču atslēgu piedāvājumos datoru operētājsistēmām, biroja produktivitātes programmām un programmatūras rīkiem. Apņemoties nodrošināt izdevīgumu un kvalitāti, Keysoff jau vairākus gadus apkalpo klientus visā pasaulē un vienmēr ievēro filozofiju "Klients pirmajā vietā", lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pirkšanas pieredzi. Ko jūs saņemat, izvēloties Keysoff:
- Autentiskas Microsoft licences — garantēti autentiskas
- Tūlītēja piegāde pa e-pastu — bez gaidīšanas, bez piegādes pa pastu
- Bezmaksas tehniskais atbalsts — pirms un pēc pirkuma
- Drošs maksājums — jūsu dati paliek aizsargāti
- Uzticams visā pasaulē — 4,8 reitings Trustpilot platformā, tūkstošiem atsauksmju