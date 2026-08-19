Šķēres, kosmētika, telefoni un ūdens pudeles - kas īsti notiek ar mantām, ko pasažieri atstāj lidostā?
No ūdens pudelēm un kosmētikas līdz telefoniem un datoriem – Rīgas lidosta skaidro, kur nonāk pasažieru aizmirstās un drošības pārbaudē izņemtās mantas
Steiga pirms lidojuma, dokumentu pārbaude, rindas un satraukums, lai nenokavētu reisu – nav brīnums, ka drošības kontrolē kāds pasažieris aizmirst paņemt savu telefonu, cits somā atrod aizliegtu priekšmetu, bet vēl kādam nākas šķirties no ūdens pudeles. Kas ar šīm mantām notiek pēc tam – vai tās tiek vienkārši izmestas, vai arī īpašniekam ir iespēja tās atgūt?
Rīgas lidosta skaidro, ka dažādu priekšmetu liktenis ir atšķirīgs – daļu iespējams saglabāt un vēlāk atgūt, bet lietas, kuras drošības prasību dēļ nedrīkst nonākt lidmašīnas salonā, tiek atbilstoši utilizētas.
Ūdens pudele jāatstāj, bet telefonu vēl var atgūt
Pirms drošības pārbaudes pasažieri var izliet šķidrumus, kuru tilpums pārsniedz atļauto, kā arī izmest citus priekšmetus, kurus nav atļauts pārvadāt lidmašīnas salonā.
Tas var attiekties uz dažādiem šķidrumiem, kosmētiku un citiem priekšmetiem, kas neatbilst pārvadāšanas prasībām. Taču ne viss, ko pasažieris atstāj vai pazaudē lidostā, nonāk atkritumos.
Ja drošības pārbaudē tiek konstatēts priekšmets, kuru pasažieris nedrīkst ņemt līdzi salonā, to iespējams nodot lidostas bagāžas glabātavā. Par šo pakalpojumu jāmaksā, taču mantu pēc atgriešanās Rīgā var saņemt atpakaļ.
To iespējams arī atdot pavadītājam vai aiznest uz automašīnu, ja tā atstāta lidostas stāvvietā. Vienīgais nosacījums – pasažierim jābūt ieradušamies lidostā pietiekami laikus, lai šīs darbības varētu veikt pirms došanās uz iekāpšanas zonu. Savukārt citi priekšmeti, kas drošības pārbaudē tiek izņemti un kurus pasažieris nedrīkst ienest lidmašīnas salonā, tiek atbilstoši utilizēti.
Bet kas notiek ar aizmirstu telefonu vai datoru?
Ja lidostā tiek atrasta pasažiera personiskā manta, vērtīgākās lietas – piemēram, personas dokumenti, telefoni un datori – tiek nogādātas Valsts policijas lidostas iecirknī. Savukārt pārējās atrastās personiskās mantas nonāk lidostas bagāžas glabātavā, kur tās tiek uzglabātas vienu mēnesi.
Ja īpašnieks šajā laikā piesakās, mantu iespējams atgūt, samaksājot par glabāšanas pakalpojumu.
Bet kas notiek, ja neviens pēc tās neatnāk? Pēc mēneša neatgūtās mantas tiek nodotas labdarībai. Tātad aizmirsta šalle vai jaka ne vienmēr beidz savu dzīvi lidostas atkritumu tvertnē – tai var būt arī otra dzīve pie cita īpašnieka.
Šalles, cepures un cimdi – biežākie lidostā “pazudušie”
Lai gan varētu šķist, ka lidostā visbiežāk tiek meklēti telefoni, datori vai citas dārgas elektroniskās ierīces, Rīgas lidosta norāda uz pavisam ikdienišķām mantām. Īpaši ziemas periodā pasažieri visbiežāk pazaudē šalles, cepures, cimdus, iepirkumu maisiņus un citas līdzīgas personiskās mantas. Par savām pazaudētajām lietām pasažieri var interesēties Rīgas lidostas Apmeklētāju centrā.
Lidosta neveido “dīvaināko atradumu” topu
Ja esat kādreiz aizdomājušies, kāda ir visneparastākā manta, ko pasažieris mēģinājis iznest cauri drošības kontrolei, atbildi no Rīgas lidostas iegūt nebūs viegli. Lidosta neapkopo informāciju par neparastām vai vērtīgām mantām, kas tiek atstātas drošības pārbaudē, tāpēc arī īpašs “dīvaināko atradumu tops” netiek veidots. Drošības pārbaudes galvenais mērķis ir pavisam nopietns – nodrošināt, lai pasažieri un lidmašīnas atbilstu aviācijas drošības prasībām.
Pirms lidojuma labāk pārbaudi somu divreiz
Rīgas lidosta atgādina, ka pasažiera pienākums ir pirms došanās ceļā iepazīties ar lidostas un konkrētās aviokompānijas drošības prasībām gan rokas, gan reģistrētajai bagāžai.
Īpaši svarīgi ir pārbaudīt prasības attiecībā uz elektroniskajām ierīcēm, elektroniskajām cigaretēm, ārējām uzlādes ierīcēm, baterijām un citām ierīcēm.
Tāpēc pirms došanās uz lidostu vērts somu pārbaudīt vēlreiz. Tas var aiztaupīt gan stresu pie drošības kontroles, gan nepatīkamu pārsteigumu, kad mīļākais kosmētikas līdzeklis vai kabatas nazītis pēkšņi jāatstāj aiz sevis.
Un, ja tomēr pēc drošības kontroles saproti, ka kaut kas palicis turpat uz lentes – nesatraucies un nekavējoties vērsies pie lidostas darbiniekiem. Jo īpaši telefona, datora vai dokumentu gadījumā ir vērts rīkoties pēc iespējas ātrāk.