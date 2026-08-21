Vai par mīlestību jāmaksā? Kā iepazīšanās lietotnes cenšas noturēt lietotājus, skaidro eksperti
Iepazīšanās lietotnes sola šķietami vienkāršu risinājumu vienai no cilvēka personiskākajām vajadzībām – vēlmei satikt kādu. Izveido profilu, pievieno dažas fotogrāfijas, norādi savas intereses un sāc meklēt savu sirdsāķīti. Arī maksāt sākumā nav nepieciešams. Vēlāk gan bezmaksas versijas iespējas kļūst arvien trūcīgākas.
Arī viena no populārākajām iepazīšanās lietotnēm “Tinder” līdzās bezmaksas versijai piedāvā vairākus maksas abonementus ar papildu funkcijām. Atkarībā no izvēlētā plāna lietotājs var iegūt vairāk iespēju, redzēt, kuriem cilvēkiem jau ir iepaticies, izmantot tādas funkcijas kā “Super Like” vai palielināt sava profila redzamību. Tātad, izmantojot bezmaksas versiju, ir iespējams iepazīties, bet par papildu maksu var palielināt savas iespējas atrast to īsto un vienīgo.
Tieši šeit sākas interesantākā iepazīšanās lietotņu biznesa daļa. Izvēloties maksas versiju, nebūs garantēts, ka pēc mēneša cilvēks tiešām būs atradis savu otro pusi. Viņš samaksā par papildus redzamību, iespējām un cerību, ka būs lielākas izredzes veiksmīgi iepazīties. Taču lielāka profila redzamība vēl neko negarantē.
Tas rada arī plašāku jautājumu – cik lielā mērā iepazīšanās lietotnes intereses sakrīt ar cilvēka interesēm? Lietotājs, kurš meklē nopietnas attiecības, teorētiski vēlas atrast piemērotu cilvēku un lietotni vairs neizmantot. Savukārt digitālai platformai nepieciešami aktīvi lietotāji – cilvēki, kuri atgriežas, aplūko profilus un kuri maksā.