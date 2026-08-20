“Samsung Galaxy Watch9” apskats: tu nepirksi šo pulksteni, lai zinātu tikai precīzu laiku
Viedpulkstenis jau sen vairs nav tikai ierīce, kas rāda laiku un skaita dienā noietos soļus. Tas seko līdzi mūsu aktivitātēm, miegam un pašsajūtai, atgādina izkustēties un ļauj svarīgāko informāciju apskatīt, pat neizvelkot telefonu no kabatas. Nedēļas garumā izmēģinot jauno “Samsung Galaxy Watch9”, visvairāk novērtēju, cik organiski tas iekļaujas manā ikdienā un cik noderīgas iespējas sniedz.
“Galaxy Watch9” pieejams divos izmēros – 40 un 44 mm. Vizuāli tas saglabā elegantu un salīdzinoši atturīgu dizainu, tāpēc uz rokas vairāk atgādina glītu ikdienas aksesuāru, nevis masīvu sporta pulksteni. Testa laikā labu iespaidu atstāja arī mīkstā siksniņa un spilgtais ekrāns, uz kura informācija ir skaidri saskatāma arī spilgtā saules gaismā.
Pulkstenis visas dienas garumā seko līdzi aktivitātēm un veselības rādītājiem, bet naktī – miegam, lai iegūtos datus pārvērstu vieglāk saprotamā informācijā par pašsajūtu un ikdienas paradumiem. Pēc septiņām dienām gan atklājās arī pāris lietu, kas ne visai patika – saskarne ne vienmēr šķita intuitīva. Savukārt aktīvākās dienās pulksteni bija jāuzlādē biežāk nekā gribētos.