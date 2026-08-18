Bauskas teritorijas valsts autoceļiem būs jauns uzturētājs
No 2027. gada Bauskas teritorijā valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu piecu gadu periodā par 8,7 miljoniem eiro (bez PVN) nodrošinās AS “LAU Infra Grupa”, uzvarot atklātā iepirkumā ar zemāko cenu. Jaunais līgums saglabā esošo teritoriālo dalījumu un ir daļa no plašāka iepirkuma, kur citos reģionos darbus veiks arī SIA “Vizii Urban”.
Atklātā iepirkumā noskaidrots valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicējs Bauskas teritorijā nākamajam piecu gadu periodam. No 2027. gada valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu Bauskas teritorijā nodrošinās AS “LAU Infra Grupa”.
Bauskas teritorijas līguma vērtība ir 8 700 879 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkumā par tiesībām nodrošināt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu Bauskas teritorijā tika saņemti seši pretendentu piedāvājumi, un AS “LAU Infra Grupa” piedāvājums attiecīgajā iepirkuma daļā bija ar zemāko cenu.
Līdz šim valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus Bauskas nodaļas teritorijā nodrošina VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs.
Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ietver ceļu stāvokļa apsekošanu un uzturēšanu, tostarp darbus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu satiksmei atbilstošus apstākļus dažādos gadalaikos. Uzturēšanas darbu prioritāti nosaka autoceļam piešķirtā uzturēšanas klase.
Jaunajā uzturēšanas periodā Bauskas teritorija saglabāsies kā viena no 19 valsts autoceļu uzturēšanas darbu līgumu teritorijām. Teritoriālais dalījums 2027.–2032. gada periodā paliks tāds pats kā līdz šim.
Bauskas teritorijas iepirkums bija daļa no pirmā četru līgumu iepirkuma, kurā tika noteikti valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicēji Bauskas, Ogres, Rīgas, Preiļu un Dagdas teritorijās. Rīgas un Ogres teritorijās darbus nodrošinās SIA “Vizii Urban”, savukārt Bauskas, Preiļu un Dagdas teritorijās – AS “LAU Infra Grupa”.
Ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšanu uz valsts autoceļiem organizē un pārrauga VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Lai iegūtu vai nodotu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem, iespējams zvanīt uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.