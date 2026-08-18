"Pro Kapital" apsver obligāciju emisiju, kas paredzēta Baltijas investoriem
AS "Pro Kapital Grupp" izskata iespēju 2026. gada septembrī veikt obligāciju emisiju, kas būtu paredzēta Baltijas investoriem, kā arī iesniegt pieteikumu to iekļaušanai Nasdaq Tallinn biržas Baltijas obligāciju sarakstā.
Kapitāls, kas varētu tikt piesaistīts šīs obligāciju emisijas ietvaros un kura sagatavošana notiek sadarbībā ar LHV Pank, ir paredzēts „Pro Kapital“ esošo 2020/2028 obligāciju ar ISIN SE0013801172, kas tiek tirgotas Nasdaq Stockholm, brīvprātīgai, pilnīgai, priekšlaicīgai dzēšanai saskaņā ar esošās obligāciju emisijas noteikumiem.
Saskaņā ar „Pro Kapital Grupp“ izpilddirektora Edoardo Aksela Preatoni (Edoardo Axel Preatoni) teikto, plānotā obligāciju emisija ir paredzēta, lai gan jauniem investoriem, gan mājokļu pircējiem, kā arī investoriem, kuri jau ir izrādījuši uzticību uzņēmumam, sniegtu iespēju kļūt par daļu no „Pro Kapital“ veiksmes stāsta. Vienlaikus obligāciju emisija un ar to saistītais process nodrošina iespēju plašāk iepazīstināt Baltijas iedzīvotājus ar „Pro Kapital“ attīstības projektu portfeli.
„„Pro Kapital“ vairāk nekā 32 darbības gadu laikā ir veidojis pilsētvidi visās trīs Baltijas valstu galvaspilsētās un attīstījis 515 000 kvadrātmetru dzīvojamās un komerciālās platības. Šobrīd „Pro Kapital“ ir rentabls uzņēmums ar augstu kapitalizācijas līmeni, un plānotā obligāciju emisija ļaus optimizēt mūsu finanšu vadību,” norāda Edoardo Aksels Preatoni.
“Uzņēmuma darbība visos trīs mūsu pamattirgos ir turpinājusies atbilstoši plānam. Tallinā aktīvi norit būvniecība un dzīvokļu pārdošana projektā „Kristiine City“, un projektā „Musketäri Majad“ ir uzsākta pirmo pirkuma līgumu izpilde. Savukārt projekta „Kalaranna Kvartal“ būvniecība ir pabeigta. Latvijas un Lietuvas tirgi joprojām uzrāda spēcīgu attīstību. Rīgā projekts „Blue Marine Residence“ virzās uz priekšu atbilstoši plānotajam, un visa attīstības teritorija ir apvienota zem kopīgā „Klīversala Bay“ zīmola. Viļņā veiksmīgi turpinās pārdošana projektos „Attico“ un „Miesto Vilos“ („City Villas“), un jūnijā mēs sasniedzām jaunu darījuma vērtības rekordu Viļņas dzīvojamo īpašumu tirgū ar īpašumu projektā „Miesto Vilos“. Tāpat mēs gatavojamies iepazīstināt ar projektu „Borgo“ Viļņas vecpilsētā, kas pilsētai pievienos vēl vienu ekskluzīvu dzīvojamo projektu,” komentē „Pro Kapital“ vadītājs Andruss Laurits (Andrus Laurits).
Pēc LHV Pank parādvērtspapīru nodaļas vadītāja Silvera Kalmusa (Silver Kalmus) teiktā, „Pro Kapital“ 53,8% pašu kapitāla attiecība un 3,3 miljonu eiro neto peļņa 2026. gada pirmajā pusgadā apliecina, ka uzņēmums ir rentabls un ar augstu kapitalizācijas līmeni. Mums ir prieks par iespēju atbalstīt „Pro Kapital“ plānotajā obligāciju piedāvājumā Baltijas investoriem,” piebilst Silvers Kalmuss.
Šī paziņojuma par nodomu publicēšanas brīdī obligāciju emisijas precīza struktūra, apjoms, procentu likme, termiņš un citi nosacījumi vēl nav noteikti. Šī informācija tiks publiskota pirms obligāciju parakstīšanas perioda sākuma.
Par Pro Kapital
AS “Pro Kapital Grupp” ir nekustamo īpašumu attīstītājs, kas dibināts 1994. gadā un kura pamatdarbība ir koncentrēta Tallinā, Rīgā un Viļņā. Grupa 32 darbības gadu laikā ir attīstījusi vairāk nekā 515 000 kvadrātmetru kopējās platības, un attīstības projektu portfelī iekļauti vēl 322 000 kvadrātmetru plānotās kopējās platības.
„Pro Kapital“ akcijas ir kotētas Nasdaq Tallinn biržā kopš 2012. gada un iekļautas Baltijas Oficiālajā sarakstā kopš 2018. gada.