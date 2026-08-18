No Kolkas līdz Ainažiem ar četriem glauniem elektroautomobiļiem
Ekspedīcijā no Kolkas uz Ainažiem devāmies ar četriem premium klases elektromobiļiem - Volvo EX90, Audi A6 e-tron, XPENG G9 un Lexus RZ.
Kolkas māsa Roja iepriekšējā dienā mūs sagaidīja ar pavisam nelaipniem laikapstākļiem. Toties lietus palīdzēja novērtēt automašīnu gaitas īpašības, skaņas izolāciju un atrašanos pie stūres vispār. Lexus RZ ierastajā izpratnē stūres nemaz nav, bet tas, kas palicis pāri, nemaz nav savienots ar riteņiem. Ja nebūtu jocīgās stūres, tad vairāk novērtētu gaitu, cik tālu var aizbraukt, kāds ir paātrinājums - un tas ir patiešām labs. 4,4 sekundes līdz simtam - tiešām nav slikti. Lexus RZ550e ir pieejams tikai F Sport aprīkojumā un maksā vismaz 82 000 eiro. Jauda pārsniedz 400 zirgspēkus un pie tikai 77 kWh baterijas tas neizbēgami atstāj iespaidu uz sniedzamību.
Ja jau Lexus šķiet tik uzticams, kā tad ir braukt ar pasaules drošākā auto citadeli - Volvo? Volvo EX90 ir lielisks aparāts - liels, augsts, skandināviski gaišs, pat pelēkā diena kļūst ir patīkamāka un gaišāka. Un tikpat gaiši tā automašīna arī brauc. Volvo EX90 ir ne tikai lielāks, bet arī progresīvāks par Lexus. 2027. modeļu gadā tam ir 800 voltu platforma, 106 kWh baterija, ātra uzlāde un līdz pat 680 ZS jauda Twin Motor Performance versijā. No ārpuses automašīna izskatās mazāka nekā ir. Plašumu var novērtēt pie stūres. Vienlaikus braucot pilsētas apstākļos, nerodas apgrūtinoša sajūta ka ved trīs sēdekļu rindas. Pat parastajā divmotoru modelī te ir vairāk nekā 450 ZS, bet sniedzamība solās būt krietni virs 600 km. Cena - jau virs 90 000 eiro. Ja gribam Volvo par Lexus cenu, jāiztiek ar vienu elektromotoru un mazāku jaudu.
Gaisa līnijā no Kolkas līdz Ainažiem ir nedaudz vairāk par 100 kilometriem, bet, braucot pa sauszemi - gandrīz trīs reizes vairāk. 275 kilometri nešķiet pārlieku tāls brauciens, taču pusceļā nākas mīcīties cauri Rīgai vai paļauties uz mūžam pārslogotā Rīgas apvedceļa apšaubāmo labvēlību. Tad jau labāk vadīties pēc uzlādes staciju kartes. Neparastais XPENG viens pats spētu aprīt visu Neste MY Charge pieejamo strāvu un vēl paliktu vieta. 93 kWh bateriju drīkst lādēt ar 450 kilovatu jaudu! Volvo un Lexus ir tikai viens centrālais ekrāns. Audi par piemaksu ir vēl viens pasažierim, bet XPENG tur ir vesels televizors, tikpat liels kā centrālais ekrāns. Ja gaidām izklaidi, tad šis ir īstais automobilis! Vēl viena interesanta nianse, ka ieslēdzot “sportā”, G9 kļūst jestrāks, bet nepārslēdz nedz stūri, nedz balstiekārtu. Tas jādara atsevišķi. Nospiežot “Low” mums ir pavisam cita automašīna! Un tad ir īstais brīdis noskaidrot, vai tas Xpeng kaut ko iet ar'? Iet jau gan. 575 ZS, agrāk ko tādu varēja dabūt no retiem AMG “mersedesiem”, ko gadā saražot 100 eksemplāros. Sniedzamība ir līdzīga Volvo. 600 km uz papīra un līdz 500 km reālajā dzīvē. Tātad teorētiski G9 var aizbraukt no Kolkas uz Ainažiem un atpakaļ ar vienu uzlādi.
Visbeidzot Audi A6 e-tron izkrīt no kopējās bildes, jo nav SUV. Tas ir zemāks un ir liftbeks. Arī komforta līmenis ir gana liels vienīgi jūtami skaļāks. Sevišķi var dzirdēt riepas, kaut aerodinamika ir laba. Jāsaka, ka mašīnā par pilnu cenu 109 000 eiro jocīgi redzēt ar audumu apvilkt paneli. Audi talants paprasīt kaudzi naudas par jebko pilnā mērā izpaužas arī šajā modelī. Viss pārējais ir Audi kā Audi - saprotamas vadības ierīces, dzidri ekrāni un mazais ekrāns kurā var skatīties blakussēdētājs - un mūžīgā Volkswagen grupas problēma - graudaina atpakaļskata kamera. Bet vai tāda šosejai pieplakusi raķete vispār var mēroties spēkiem ar tādām braucošām mājām kā Volvo un XPENG?