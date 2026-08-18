Kāpēc ceļotāji ārzemēs sajūsmā dodas uz lielveikaliem?
No Tokijas olu sviestmaizēm līdz grieķu jogurtam – ārvalstu lielveikali kļūst par vienu no interesantākajiem veidiem, kā iepazīt citas valstis.
Ārzemju lielveikals daudziem ceļotājiem kļuvis par tikpat interesantu galamērķi kā muzejs vai slavenākais pilsētas laukums. Tur var ne tikai iegādāties uzkodas, bet arī ielūkoties vietējo cilvēku ikdienā un atrast produktus, kādu mājās nemaz nav.
Ceļojot uz citu valsti, lielveikals parasti nav pirmā vieta, kas nonāk tūrista apskates objektu sarakstā. Taču arvien vairāk ceļotāju uzskata, ka tieši vietējie veikali ļauj galamērķi iepazīt daudz autentiskāk.
Tokijā tūristi dodas uz "7-Eleven", lai iegādātos slavenās olu majonēzes sviestmaizes, katsu karija maizītes, matcha "KitKat" un siltas kafijas bundžiņas. Ne jau tāpēc, ka būtu beigusies zobu pasta – cilvēki dodas iepirkties pašas pieredzes dēļ.
Līdzīga tendence vērojama visā pasaulē. Ceļotāji Barselonā meklē pistāciju krēmu, ASV veikalos krāj neparastas garšvielas, bet Grieķijā pēta piena produktu plauktus, mēģinot saprast, kuru jogurtu izvēlēties.
Un izrādās – šī aizraušanās kļūst arvien populārāka. "Hilton" 2026. gada ceļojumu tendenču ziņojumā noskaidrots, ka 77% ceļotāju labprāt apmeklē pārtikas veikalus ārvalstīs, savukārt "Condé Nast Traveller" pārtikas iepirkšanos ārzemēs ierindojis starp šā gada nozīmīgākajām ceļošanas tendencēm.
Lielveikals parāda, kā valsts dzīvo ikdienā
Muzeji un pieminekļi ļauj iepazīt valsts vēsturi, bet lielveikals – tās ikdienu.
Aplūkojot plauktus, var uzzināt, ko cilvēki ēd brokastīs, kādi produkti ir īpaši populāri, cik daudz zivju konservu šķirņu iespējams atrast vienā valstī un pat kādi produkti tiek uzskatīti par ikdienas nepieciešamību.
Atšķirībā no tūrisma objektiem lielveikals nav izveidots apmeklētājiem. Tur iepērkas vietējie iedzīvotāji, kuri vienkārši ieradušies pēc vakariņām. Tūrists uz brīdi kļūst par daļu no šīs ikdienas.
Tieši šī neiestudētā pieredze var būt īpaši pievilcīga laikā, kad tūrisms kļūst arvien vairāk orientēts uz populārām fotogrāfiju vietām un iepriekš saplānotiem maršrutiem.
Arī par 10 eiro var aizvest mājās daļu no ceļojuma
Lielveikalu tūrisma priekšrocība ir arī tā pieejamība. Ne katrs var atļauties maltīti Michelin zvaigznes restorānā vai privātu gastronomisko ekskursiju, taču gandrīz ikviens var atvēlēt dažus eiro, lai iegādātos vietējos našķus, dzērienus vai produktus, kurus mājās nav iespējams atrast.
Turklāt lielveikals ļauj pašam izveidot savu gastronomisko piedzīvojumu. Nav gida, kurš nosaka, ko nogaršot. Var vienkārši paņemt produktu ar nesaprotamu nosaukumu un noskaidrot, kas tas īsti ir.
Kāpēc ārzemēs ēdiens šķiet garšīgāks?
Tam ir arī psiholoģisks izskaidrojums. Oksfordas eksperimentālais psihologs Čārlzs Spenss norāda, ka ēdiena garšu ietekmē ne tikai pats produkts, bet arī vide, kurā to baudām.
Piemēram, čipsu garša, kas saulainā atvaļinājuma laikā šķiet fantastiska, mājās aukstā un lietainā vakarā var vairs nešķist tik īpaša.
Tas pats attiecas uz Tokijas olu sviestmaizi vai Grieķijā nopirktu jogurtu. Produktam klāt nāk atvaļinājuma sajūta, apkārtējā vide un atmiņas par ceļojumu.
Kad lielveikals pats kļūst par apskates objektu
Šo tendenci jau pamanījusi arī pati pārtikas mazumtirdzniecības nozare. Somijas lielveikalu ķēde "K-Supermarket" šogad kļuvusi par pirmo lielveikalu tīklu pasaulē, kas savus veikalus oficiāli reģistrējis kā tūrisma apskates objektus "Tripadvisor".
Dažiem veikaliem ir īpašas iezīmes – piemēram, uz jumta esoši bišu stropi, kuru medus tiek izmantots veikalā, vai plašs vietējā alus klāsts.
Tomēr pastāv arī robeža. Japānā, Kawaguči ezerā, "Lawson" veikals kļuva tik populārs tūristu vidū, kuri fotografēja veikala ēku uz Fudzi kalna fona, ka nācās ieviest apsardzi un pūļa kontroli. Vēlāk skatu aizsedza pat liels melns aizsegs.
Ironija ir acīmredzama – lielveikals šķiet interesants tieši tāpēc, ka tas ir parasts. Tiklīdz tūristu kļūst vairāk nekā vietējo, šī ikdienišķā pieredze sāk pazust.
Taču, iespējams, tieši tas ir iemesls, kāpēc nākamreiz, dodoties ceļojumā, ir vērts ne tikai meklēt slavenākos apskates objektus, bet arī iegriezties tuvākajā lielveikalā. Tur dažkārt var atrast ne tikai vakariņas, bet arī vienu no interesantākajiem stāstiem par konkrēto valsti.