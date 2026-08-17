"Ferrari" pirmais elektroauto pārdots par rekordlielu summu - 40 miljoniem dolāru
"Ferrari" pirmais pilnībā elektriskais automobilis “Luce” jau pirms nonākšanas pie pircējiem paspējis kļūt par vēsturisku auto industrijas rekorda īpašnieku. Īpaši izgatavots “Luce” eksemplārs labdarības izsolē Kalifornijā pārdots par 40 miljoniem ASV dolāru, kļūstot par visu laiku dārgāko jauno automobili, kas pārdots izsolē.
Īpašais “Chassis 0” eksemplārs tika izsolīts Monterejas auto nedēļas laikā Kalifornijā. Tā sākotnējā aplēstā vērtība bija aptuveni 1,1 miljons dolāru, taču gala cena to pārsniedza 36 reizes.
"Ferrari" norādīja, ka izsoles laikā likmes turpinājušas augt, līdz beidzot tika sasniegts jauns rekords – šis kļuvis par dārgāko jauno automobili, kas jebkad pārdots izsolē.
Nauda nonāks labdarībai
Visa izsolē iegūtā summa tiks novirzīta "Ferrari Foundation", kas atbalsta dažādas izglītības iniciatīvas.
Pēc izsoles īpašais automobilis atgriezīsies "Ferrari" dzimtajā pilsētā Maranello Itālijas ziemeļos. Pircējam, kura identitāte netiek atklāta, to plānots nogādāt 2027. gada pirmajā ceturksnī.
"Ferrari" fani par auto nebija vienisprātis
"Luce" ir ļoti nozīmīgs modelis "Ferrari" vēsturē, jo tas ir uzņēmuma pirmais pilnībā elektriskais automobilis. Auto dizains būtiski atšķiras no "Ferrari" ierastā izskata – tam ir noapaļotas, gandrīz burbuļveida formas, kas jau pēc pirmās prezentācijas izraisīja neviennozīmīgu reakciju.
Arī "Ferrari" iepriekš atzina, ka “Luce” ir paredzēts citādam klientam un esot “citāda veida "Ferrari" citāda veida "Ferrari" klientam”.
Luce nosaukums itāļu valodā nozīmē “gaisma”. Automobilim ir pa vienam elektromotoram pie katra no četriem riteņiem.
Šis eksemplārs ir īpaši unikāls
“Chassis 0” izgatavots ar īpašu pērļainu, pusmatētu virsbūves apdari. Tajā izmantots individuāli izstrādāts pigments, kas gaismā rada mainīgus krāsu atspīdumus – no zaļa līdz violetam.
Arī salons veidots īpaši šim automobilim. Tajā izmantota Perla Le Mans metāliska āda, ko papildina melni elementi uz baltā fona.
Tikmēr sērijveida “Ferrari Luce” cena būs nesalīdzināmi zemāka – aptuveni 550 000 eiro jeb ap 640 000 dolāru. Pirmās automašīnas klientiem plānots piegādāt 2026. gada nogalē.