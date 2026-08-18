“Grow Energy” stāsts - no kūtsmēsliem līdz sintētiskajai aviācijas degvielai
Raivis Bunduls, SIA “Grow Energy” īpašnieks, stāsta par to, kā lauksaimniecības mantojums un vietējo resursu izmantošana kļuva par pamatu ambiciozam enerģētikas biznesam un kāpēc nākamais lielais mērķis ir debesis.
Limbažu novadā, kur lauki stiepjas līdz apvārsnim, izveidots uzņēmums, kas pierāda – lauksaimniecība un modernas enerģētikas tehnoloģijas nav pretmeti, bet vies otru papildina. “Grow Energy” integrē biometāna ražošanu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādi un piena lopkopību vienotā ražošanas modelī, kurā gandrīz nekas neiet zudumā.
Idejas bieži vien dzimst no praktiskas nepieciešamības, nevis tālredzīgas vīzijas. “Grow Energy” gadījumā sākums bija zeme, kūtsmēsli un jautājums, kā no lauksaimniecības atkritumiem iegūt kaut ko vairāk nekā tikai problēmu.
Raivis Bunduls skaidro, ka ideja radusies pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad ģimene jau ilgstoši darbojusies lauksaimniecībā. “Zināšanas un pieredze uzkrātas pakāpeniski. Tas nav pirmais šāda veida projekts – attīstība notikusi vairākos virzienos.”
No biogāzes līdz zaļajai enerģijai
Sākotnēji uzņēmuma darbība bija saistīta ar elektroenerģijas ražošanu no biogāzes, vēlāk pakāpeniski pievēršoties citiem enerģētikas risinājumiem. Pēdējos gados darbības portfelī ienākusi atkritumu – tostarp dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu – pārstrāde, kā arī biometāna un sintētiskās degvielas projekti.
Biogāzes attīstība sākusies ļoti praktiski. “Bija nepieciešams atrast efektīvu izejmateriālu. Viena no piemērotākajām iespējām bija kūtsmēsli,” stāsta Bundulis. Ražošanas procesā iegūst ne tikai enerģiju, bet arī siltumu, un tieši šis blakusprodukts licis aizdomāties par tālāku pārstrādi. “Tā pakāpeniski sākām domāt par citiem pārstrādes un pievienotās vērtības risinājumiem.”
Biometāns, ko ražo uzņēmums, tiek nodots kuģniecības nozarei. Bundulis to min kā piemēru tam, kā vietēja bioloģiskā enerģija var aizstāt fosilo degvielu arī smagajā transportā, turklāt neatkarīgi no naftas cenu svārstībām vai ģeopolitiskiem notikumiem. “Irānas kari vai naftas cenas mūsu biometāna cenu tieši neietekmē,” viņš saka. “Tas ir vietējais produkts, un tas ir zināmā mērā stabils.”
Nākamais solis – debesu degviela
Tuvākais mērķis ir sasniegt pilnu biogāzes ražošanas jaudu, pēc tam plānota CO₂ pārstrāde. Bet lielākās ambīcijas ir vēl vērienīgākas – 2027.–2028. gadā “Grow Energy” plāno attīstīt sintētiskās aviācijas degvielas (SAF) ražošanu.
“Pašlaik kopā ar partneriem analizējam dažādus projektus, vērtējam investīcijas, aprēķinām ekonomisko pamatojumu un skatāmies, kādas ir tirgus perspektīvas,” skaidro Raivis Bunduls. Pie pašreizējām cenām aina izskatoties daudzsološa, taču galvenais jautājums ir cits – vai aviācijas nozare un gala patērētāji būs gatavi maksāt vairāk par ilgtspējīgāku degvielu? “Tehnoloģijas ir pieejamas, taču svarīgi saprast, vai tirgus būs gatavs tās pieņemt. Mēs esam piesardzīgi, taču vienlaikus virzāmies uz priekšu, jo redzam potenciālu.” “Grow Energy” sagaida ilgtermiņa sadarbības modeļus ar nopietniem partneriem un aviācijas uzņēmumiem.
Idejas no izstādēm, saknes – zemē
Kā Raivis Bunduls uztur roku uz nozares pulsa? Atbilde ir klasiska, bet efektīva – izstādes. “Man personīgi ļoti svarīga ir izstāžu un nozares pasākumu apmeklēšana. Tas vienmēr dod jaunas idejas un ieskatu attīstības tendencēs,” viņš atzīst. Uzņēmējs regulāri apmeklē lauksaimniecības un enerģētikas izstādes Eiropā – Vācijā un citur. “Tur var redzēt, kādas tehnoloģijas attīstās un kur virzās nozare.”
Taču uzņēmuma filozofija nav balstīta uz tendencēm vien, tās pamats ir konkrētāks un piezemētāks. “Mēs strādājam pārtikas ražošanā un enerģētikā, un šeit ļoti svarīgs resurss ir lauksaimniecības zeme – gan īpašumā esoša, gan nomāta. Tas ļauj plānot attīstību ilgtermiņā un būt mazāk atkarīgiem no ārējiem apstākļiem.”
Uzņēmumam īpašumā ir gandrīz pusotrs tūkstotis hektāru lauksaimniecības zemes, tiek arī nomātas platības no zemes īpašniekiem apkārtējo pagastu teritorijā. “Mēs rēķinām, ka pietiek ar pushektāru uz vienu govi, un šajā ziņā esam pietiekami apgādāti,” Bunduls saka.
Vietējā kopiena kā pamats
“Grow Energy” nav tikai enerģētikas uzņēmums – tas ir arī vietējais darba devējs. Lielākā daļa darbinieku ir no tuvējās apkārtnes, daļa brauc arī no citiem reģioniem, tostarp no Rīgas. Kopumā uzņēmumu grupā pastāvīgi strādā ap 120 cilvēku, taču sezonas laikā –sēšanas un ražas novākšanas periodā – darbinieku skaits pieaug līdz 150 un vairāk. “Mums ir vietējā nodarbinātība,” uzsver Bunduls, norādot, ka tas ir apzināts lēmums, nevis sakritība. Vietējo darbinieku piesaiste saskan ar uzņēmuma plašāko filozofiju – būt par daļu no reģiona ekonomikas, nevis tikai darboties tajā.
Vienādi spēles noteikumi
Runājot par uzņēmējdarbības vidi, Raivis Bunduls teic, ka Eiropā arvien vairāk tiek ieviesti jauni regulējumi un prasības. “Daudzos gadījumos tas ir saprotami un nepieciešami, taču rodas jautājums par konkurētspēju starptautiskā tirgū.”
Ja Eiropas uzņēmumiem jāievēro stingrāki nosacījumi nekā konkurentiem Dienvidamerikā vai citur pasaulē, rodas nevienlīdzīga konkurence. “Mēs neesam pret prasībām vai kvalitātes standartiem. Drīzāk runa ir par vienādiem spēles noteikumiem,” viņš precizē. Ja vietējiem ražotājiem ir augstas prasības, bet importētajiem produktiem šādu prasību nav, situācija kļūst nevienlīdzīga.
Finansējums un stabilitāte
Pozitīvi Bunduls vērtē sadarbību ar “Rietumu Banku”, kas uzņēmumu grupai piešķīrusi 17 miljonu eiro finansējumu. Darījumā kā papildu aizņēmēji piedalījās arī saistītie uzņēmumi “Lādes piens” un “Ecofuels”. Finansējums ietver gan esošo saistību refinansēšanu vairāk nekā deviņu miljonu eiro apmērā, gan mazākuma akcionāru daļu izpirkšanu aptuveni 7,4 miljonu eiro vērtībā, kas ļāvis konsolidēt īpašuma struktūru un efektīvāk īstenot uzņēmuma stratēģiju. “Sākumā bija lielākas bažas par kredītu piesaisti, bet praksē sadarbība izvērtās veiksmīga. Kredīta slogs normālā ražošanas ritmā izrādījās daudz vieglāks, nekā sākumā šķita,” atzīst Raivis Bunduls.
Stabilitāti uzņēmumam lielā mērā dod vietējā enerģijas ražošana. Biometāns un bioloģiskā enerģija mazina atkarību gan no ģeopolitiskajiem procesiem, gan naftas tirgus svārstībām. “Redzam, ka pieaug interese par ilgtermiņa sadarbību un vietējo energoresursu izmantošanu. Tas dod pārliecību, ka izvēlētais attīstības virziens ir perspektīvs.”
No kūtsmēsliem līdz aviācijas degvielai – “Grow Energy” ceļš ir tieši tik nestandarta, cik tas izklausās. Un tieši tā, šķiet, ir uzņēmuma lielākā priekšrocība.