Ārvalstu investīciju projekti Latvijā radījuši teju pusi no visām jaunajām darbavietām Baltijā
Latvijā 2025. gadā uzsāktie ārvalstu investīciju projekti radījuši 1015 jaunas darbavietas jeb 46% no visām šādu projektu radītajām darbavietām Baltijas valstīs. Tas ir augstākais rezultāts Baltijā, liecina starptautiskā profesionālo pakalpojumu uzņēmuma “Ernst & Young” 2026. gada Eiropas investīciju pievilcības pētījums.
Kopumā Latvijā pagājušajā gadā uzsākti 28 jauni ārvalstu investīciju projekti. Lietuvā īstenoti 30 projekti, kas radījuši 887 darbavietas, bet Igaunijā – septiņi projekti ar 306 jaunām darbavietām. Baltijas valstīs kopā uzsākti 65 projekti, radot 2208 jaunas darbavietas.
Tādējādi Latvijā uzsākti 43% no visiem “Ernst & Young” (EY) uzskaitītajiem jaunajiem ārvalstu investīciju projektiem Baltijā, bet tie radījuši 46% no šo projektu jaunajām darbavietām.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vērtējumā pētījuma rezultāti apliecina Latvijas spēju konkurēt par investīciju projektiem ar būtisku pienesumu nodarbinātībai. Vienlaikus tie iezīmē priekšnoteikumus, kas Latvijai jāstiprina, lai piesaistītu arvien lielākus un tehnoloģiski sarežģītākus projektus.
“EY pētījums sniedz neatkarīgu starptautisku novērtējumu Latvijas konkurētspējai investīciju piesaistē. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka Latvijā uzsāktie projekti radījuši gandrīz pusi no visām ārvalstu investīciju projektu jaunajām darbavietām Baltijā. Tas apliecina, ka Latvija spēj piesaistīt projektus ar būtisku pienesumu nodarbinātībai. Nākamais uzdevums ir palielināt šo projektu ekonomisko atdevi, piesaistot arvien vairāk tehnoloģiski ietilpīgu investīciju, kas rada labi apmaksātas darbavietas, veicina eksportu un iesaista Latvijas uzņēmumus starptautiskajās piegādes ķēdēs,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
EY pētījums Latviju ierindo septītajā vietā Eiropā pēc ārvalstu investīciju projektu skaita uz vienu iedzīvotāju un astotajā vietā pēc šo projektu radīto darbavietu skaita uz vienu iedzīvotāju.
Investori Baltijas reģiona izaugsmes potenciālu vērtē pozitīvi
Neraugoties uz piesardzīgāku investīciju vidi Eiropā, investoru skatījums uz Baltijas valstu vidēja termiņa attīstību saglabājas pozitīvs. Kopumā 69% aptaujāto prognozē, ka Baltijas valstu investīciju pievilcība nākamo trīs gadu laikā palielināsies.
Pētījums parāda arī faktorus, kurus investori ņem vērā, izvērtējot Latviju kā potenciālo ieguldījumu vietu. Nodokļu konkurētspēju par nozīmīgu faktoru atzīst 34 % investoru, enerģijas izmaksas – 26 %, bet politisko stabilitāti un makroekonomiskos apstākļus – 24 %.
Vienlaikus ģeopolitisko situāciju kā būtisku risku min 42 % investoru, uzņēmējdarbības izmaksu pieaugumu – 28 %, bet nepieciešamo prasmju trūkumu – 26 %. LIAA vērtējumā šie rezultāti norāda uz nepieciešamību stiprināt enerģētikas konkurētspēju, talantu pieejamību un uzņēmējdarbības vides prognozējamību.
Straujāk aug investīcijas mākslīgajā intelektā un aizsardzībā
Kopējā investīciju vide Eiropā 2025. gadā kļuvusi piesardzīgāka. EY 47 Eiropas valstīs uzskaitījis 5026 jaunus ārvalstu investīciju projektus – par 7 % mazāk nekā 2024. gadā.
Vienlaikus strauji augusi investīciju aktivitāte stratēģiski nozīmīgās tehnoloģiju nozarēs. Ar mākslīgo intelektu saistīto ārvalstu investīciju projektu skaits Eiropā gada laikā palielinājies par 96 %, bet aizsardzības nozarē – par 84 %. Ar aizsardzību saistītie projekti radījuši gandrīz 7000 jaunu darbavietu.
Šīs tendences atbilst Latvijas investīciju piesaistes prioritātēm. LIAA īpaši strādā ar investīciju projektiem bioekonomikā, viedajā enerģētikā, digitālajās tehnoloģijās, viedajos materiālos un fotonikā, biomedicīnā, kā arī aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijās.
“Laikā, kad investīciju aktivitāte Eiropā samazinās, Latvijas rezultāts izceļas ne tikai Baltijas, bet arī Eiropas mērogā. Jau otro gadu pēc kārtas Latvija ir līdere Baltijā pēc ārvalstu investīciju projektu radīto darbavietu skaita, kas apliecina valsts spēju pārvērst investīcijas reālā ekonomiskā pienesumā. Nākamais uzdevums Latvijai un Baltijas reģionam kopumā ir šo priekšrocību nostiprināt, nodrošinot investoriem prognozējamu uzņēmējdarbības vidi un spēju ātri pārvērst investīciju ieceres reālos projektos. Vienlaikus arvien lielāka nozīme būs ieguldījumiem prasmēs, tehnoloģiju un mākslīgā intelekta infrastruktūrā, kā arī tādās nozarēs kā aizsardzība, enerģētika un digitālās tehnoloģijas," norāda EY partneris Baltijas valstīs Guntars Krols.