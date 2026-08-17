Dzīve kļūst dārgāka - noskaidrots, cik daudz naudas Latvijas iedzīvotājs iztērē vienā mēnesī
Latvijas mājsaimniecībās 2025. gadā vidējie tēriņi uz vienu cilvēku sasniedza 619 eiro mēnesī. Visvairāk naudas aiziet pārtikai, mājoklim un transportam, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.
Aprēķināts, ka sešu gadu laikā Latvijas iedzīvotāja izdevumi pieauguši par 196 eiro jeb 46%, taču lielu daļu šī kāpuma veido inflācija.
Teju ceturtā daļa jeb 24% no visiem tēriņiem pērn tika atvēlēta pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem – vidēji 151 eiro mēnesī uz vienu cilvēku. Vēl 100 eiro jeb 16% aizgāja ar mājokli saistītajiem izdevumiem, savukārt transportam iedzīvotāji vidēji tērēja 74 eiro mēnesī.
Būtiski atšķiras tēriņi dažādās Latvijas vietās. Visvairāk tērē Rīgā dzīvojošie – vidēji 781 eiro uz cilvēku mēnesī. Pilsētās kopumā tie bija 657 eiro, bet laukos – 524 eiro. Reģionu vidū lielākie tēriņi bija Rīgas reģionā – 750 eiro, bet vismazākie Latgalē – 446 eiro mēnesī.
Atšķiras arī tas, kam iedzīvotāji naudu tērē. Laukos lielāka budžeta daļa aiziet pārtikai un transportam – attiecīgi 27% un 15% no visiem tēriņiem. Pilsētu iedzīvotāji, savukārt, lielāku daļu naudas nekā laukos dzīvojošie atvēl atpūtai, sportam un kultūrai, kā arī restorāniem un izmitināšanas pakalpojumiem.
Īpaši izceļas atšķirība starp Rīgas reģionu un Latgali. Latgalē pārtika veido gandrīz trešdaļu jeb 30% no visiem mājsaimniecību izdevumiem, bet Rīgas reģionā – nedaudz vairāk par piektdaļu. Rīgas reģiona iedzīvotāji vienlaikus ievērojami lielāku daļu budžeta atvēl atpūtai un restorāniem.
Lai gan naudas izteiksmē mājsaimniecību tēriņi kopš 2019. gada palielinājušies par 46%, CSP dati rāda, ka salīdzināmajās cenās pieaugums bijis tikai 7%. Tas nozīmē, ka lielākā daļa izdevumu kāpuma skaidrojama nevis ar daudz lielāku patēriņu, bet gan ar cenu sadārdzināšanos.