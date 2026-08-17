Nepieciešams aizsargāt arī dažādus kontaktus, devējus pret mitrumu
Krown produkti pārsvarā saistās ar pretrūsas apstrādi, taču auto elektronikas ērā tikpat liela vērtība ir dažādu kontaktu, devēju un pat veselu mezglu aizsardzībai pret mitrumu.
Raivis Alksnis, Krown Latvija: “Šķiet, ka sensori un pretrūsas apstrāde īsti neiet kopā, tomēr šis materiāls, ko sauc par Krown T40 ir dielektriķis līdz 33 000 voltiem. Tas nozīmē, ka produkts sargā devējus, kas ir automašīnas apakšā.”
Šeit būtu vietā atgādināt, kas tad īsti ir dielektriķis. “Dielektrikis nozīmē, ka viela nevada elektrību,” skaidro Alksnis. “Devēji un sensori tādējādi ir pasargāti un izolēti, lai nerastos īssavienojumi. Esam saskārušies ar gadījumiem, kad piekabes āķa kontaktligzda ir nooksidējusies un kontaktos iemeties t.s. “zaļais”.”
Krown elektrisko kontaktu pretkorozijas apstrādes populārākie klienti ir mazlietoti premium apvidus automobiļi - Range Rover, Mercedes u.c. “Tur gadās, ka ir redzami gandrīz pliki vadi,” saka Alksnis. Tomēr arvien vairāk dažādu devēju un savienojumu parādās arī plašpatēriņa automašīnu konstrukcijā: “Škodām, Volkswagen līmeņa sensori u.c. Ja iepriekš esam novērojuši, ka biežāk cieš premium auto, tad tagad vairāk parādās tautas klases modeļi. Jo jaunāks auto, jo vairāk jāsargā no mitruma un sāls,” apgalvo eksperts.
Krown apstrāde ieteicama arī tik specifiskai transportlīdzekļu grupai kā kemperi jeb dzīvojamie auto un lielie pikapi. R. Alksnis: “Kemperos Krown apstrāde aizsargā un eļļo izbīdāmos mehānismus. Tas pats ir lielajiem RAM pikapiem, kam ir izbīdāmi sliekšņi. Tātad Krown nav tikai pretrūsas apstrāde, ar to mēs sargājam arī elektrosistēmu.”