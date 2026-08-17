FID ļauj “MERE” pārtiku nodot labdarībai; LTA ceļ trauksmi par 1,65 miljonu eiro parādiem
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) informē, ka sankcijām pakļautā veikalu tīkla “MERE” ātri bojājošos pārtiku drīkst izņemt un, ja to pieļauj pārtikas aprites prasības - nodot labdarībai.
FID skaidro, ka sankciju regulējums neliedz šādas preces izņemt, utilizēt vai nodot labdarībai. Preces, kas zaudējušas ekonomisko vērtību un kurām tuvojas derīguma termiņa beigas, vairs neesot uzskatāmas par iesaldējamiem saimnieciskajiem resursiem.
Vienlaikus Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) norāda uz citu problēmu – Latvijas ražotāju neatgūtajiem parādiem par “MERE” piegādātajām precēm. Asociācija lēš, ka iesaldētā summa sasniedz aptuveni 1,65 miljonus eiro, un pauž bažas par iespējamām nodokļu sekām uzņēmumiem, ja šie parādi būs jānoraksta.
LTA prezidents Henriks Danusēvičs norāda, ka atbilstoši spēkā esošajam regulējumam neatgūtie parādi pēc noteikta laika var tikt iekļauti ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē. Asociācijas ieskatā tas uzņēmumiem var radīt papildu finansiālo slogu situācijā, kad samaksa par piegādātajām precēm jau nav saņemta. “Tirgotāju asociācija pieprasa steidzami izstrādāt speciālus nodokļu atvieglojumus vai moratoriju šīs krīzes skartajiem Latvijas uzņēmumiem,” norāda Danusēvičs.
LTA tādēļ aicina valdību un Finanšu ministriju rast risinājumu, lai uzņēmumiem, kuriem sankciju dēļ nav iespējams atgūt parādus no “MERE”, nerastos papildu nodokļu saistības.