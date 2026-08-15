VIDEO: Rīgas ielās dodas leģendārais sacīkšu auto "Auto Union", ko filmē pat premjers
15. augustā Rīgas 825. dzimšanas dienas svinību laikā Rīgas Motormuzejs sadarbībā ar Rīgas pašvaldību dāvāja pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iespēju apskatīt sacīkšu auto "Auto Union Type C".
Godinot Biķernieku kompleksās sporta Bāzes 60. gadadienu, notika svinīga auto prezentācija, kā arī tika veikts parādes aplis trasē, kam pēcāk sekoja "Auto Union" brauciens no Rīgas Motormuzeja līdz Brīvības piemineklim.
Biķernieku kompleksā bija ieradies arī premjerministrs Andris Kulbergs, kurš, tāpat kā daudzi citi, steidza iemūžināt leģendāro auto.
"Auto Union Type C" Rīgas ielās pilotēja "Audi" rūpnīcas sacīkšu pilots "Dindo Kapello", kurš savā karjerā trīs reizes izcīnījis uzvaru Lemānas 24-stundu izturības sacīkstēs.
Parādes brauciens notika no Rīgas Motormuzeja pa Eizenšteina ielu, Šmerļa ielu, Brīvības gatvi, Zemgala gatvi, Ieriķu ielu, Zemitāna tiltu, Čaka ielu, Tallinas ielu un Brīvības ielu līdz Brīvības piemineklim.
Auto pie Brīvības pieminekļa būs apskatāms no plkst. 12 līdz 18.
Leģendārais sacīkšu auto "Auto Union" Biķernieku trasē
15. augustā Rīgas 825. dzimšanas dienas svinību laikā Rīgas Motormuzejs sadarbībā ar Rīgas pašvaldību dāvāja pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iespēju ...
"Auto Union Type C", ar sešu litru un 520 zirgspēku V-16 motoru un 340 kilometru stundā maksimālo ātrumu, ir pirmskara autobūves viens no spilgtākajiem spēkratiem, kuru konstruēja Ferdinands Porše.
Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados "Auto Union Type C" bija tehnoloģiskās attīstības un inženierzinātnes sasniegumu virsotne, kas tika apliecināta ar uzvarām tā laika augstākā līmeņa autosacīkstēs.
""Auto Union V16" dzinēja skaņa Rīgā pēdējo reizi skanēja 1997. gadā, tādēļ pēc gandrīz trīsdesmit gadiem tā atgriešanās pilsētas ielās ir vēsturisks mirklis. Savukārt automobiļa eksponēšana pie Brīvības pieminekļa ļaus šo unikālo tehnikas un autosporta mantojuma liecību ieraudzīt īpaši plašai auditorijai pašā Rīgas sirdī," uzsver Rīgas Motormuzeja direktors Agris Šmits.