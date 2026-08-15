“Latvijas Gada auto” vasaras braucienā piecas pirmizrādes un “Zeekr” markas debija
“Latvijas Gada auto 2027” vasaras testa brauciens šogad izcēlās ar īpaši plašu jaunumu klāstu – žūrijai un mediju pārstāvjiem bija iespēja iepazīt 19 jaunākos auto modeļus, tostarp piecas Latvijas mēroga pirmizrādes, kā arī jaunu zīmolu Latvijas tirgū – “Zeekr”.
Testa brauciens norisinājās pa Zemgales un Kurzemes ceļiem, par tā bāzes vietu izvēloties viesnīcu un “Michelin guide” restorānu “Zoltners” Tērvetē, Kroņaucē.
Konkursa “Latvijas Gada auto 2027” vasaras mediju testa braucienā piedalījās 19 automobiļi: “Chery Tiggo 9 Plug-In”, “Citroen C5 Aircross”, “Cupra Raval”, “Jaecoo 7”, “Kia Seltos”, “Lexus ES”, “Lexus RZ”, “Lynk & Co 08”, “Mercedes-Benz GLC EQ”, “MG S9”, “Nissan Leaf”, “Omoda 9”, “Peugeot 408”, “Renault Clio”, “Toyota bZ4X Touring”, “Toyota C-HR+”, “Toyota Hilux EV”, “Zeekr 7GT” un “Zeekr 7X”.
"Latvijas Gada auto" vasaras braucienā piecas pirmizrādes un "Zeekr" markas debija
“Latvijas Gada auto 2027” vasaras testa brauciens šogad izcēlās ar īpaši plašu jaunumu klāstu – žūrijai un mediju pārstāvjiem bija ...
“Lielākais prieks bija par “Toyota Hilux”, “Lexus ES ” un “Kia Seltos” pirmizrādēm, kā arī par autoražotāja “Zeekr” ienākšanu Latvijas tirgū tieši mūsu pasākumā. Braucot ar dažādiem automobiļiem un tos salīdzinot, atkal varējām pārliecināties par to atšķirībām. Lai potenciālie pircēji pirms automobiļa izvēles labāk zinātu tā īpašības, individuālās žūrijas atsauksmes par konkursā pieteiktajiem automobiļiem var lasīt gadaauto.lv mājaslapā,” stāsta konkursa “Latvijas Gada auto” organizators Māris Ozoliņš.
Īpaši izceļama ir arī Ķīnas autobūves klātbūtne. Septiņi no 19 testa brauciena automobiļiem pārstāvēja Ķīnas autobūvi, tostarp arī jaunpienācējs “Zeekr”, kas Latvijas tirgū oficiāli ienācis ar diviem modeļiem “Zeekr 7GT” un “Zeekr 7X”. Savukārt vairāk nekā puse jeb 10 no 19 testa automobiļiem bija pilnībā elektriski.
Konkursa dalībnieku loks turpina papildināties. “Latvijas Gada auto 2027” konkursā jau pieteikti arī tādi jaunākie modeļi kā “Audi Q3 Sportback”, “Toyota RAV4” un “Volkswagen T-Roc”, kas piedalījās pavasara testa braucienā.
Jaunu automobiļu pieteikšana konkursam turpināsies līdz 29. oktobrim. Pēc tam notiks Lielais testa brauciens vairāku dienu garumā, kurā visi konkursā pieteiktie automobiļi vienlaikus būs pieejami žūrijas locekļiem.
Konkursā “Latvijas Gada auto 2027” var pieteikt tikai jaunākos automobiļu modeļus, kuri Latvijā pirmo reizi reģistrēti pēc 2025. gada 1. oktobra. Konkursa mērķis ir informēt sabiedrību par jaunākajiem automobiļiem Latvijā un palīdzēt potenciālajiem pircējiem labāk orientēties jauno automobiļu piedāvājumā.
“Latvijas Gada auto 2027” rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks televīzijas un interneta tiešraidē 10. decembrī.
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