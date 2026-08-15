Spānija zaudē līderpozīcijas: noskaidrots atpūtnieku jaunais mīļākais galamērķis Eiropā
Gadiem ilgi Spānija nešaubīgi saglabāja Eiropas populārākā vasaras atpūtas galamērķa statusu, taču šogad situācija ir mainījusies. 2026. gada vasarā ceļotāju sirdis un rezervāciju topus pārliecinoši iekarojusi Grieķija.
Kā liecina tūrisma nozares izdevuma "L'Écho Touristique" šā gada sākumā publicētais vasaras galamērķu reitings, Grieķija ir izvirzījusies līderpozīcijā, atstājot Spāniju otrajā vietā. Savukārt godpilno trešo vietu ieņem Itālija, apliecinot, ka Dienvideiropa ceļotāju vidū savu pievilcību un aktualitāti nezaudē.
Grieķijas panākumu atslēga – salu daudzveidība
Jaunākie dati rāda, ka Grieķija vasaras ceļojumu rezervāciju skaita ziņā šobrīd apsteidz visas citas Eiropas valstis. Tās triumfu lielā mērā nodrošina unikālā daba un plašās atpūtas iespējas, kur vienuviet iespējams baudīt gan sauli un jūru, gan antīko vēsturi un tradicionālo grieķu dzīvesveidu.
Tādi populāri galamērķi kā Krēta un Roda vilina atpūtniekus ar tirkīzzilu jūru, autentiskiem ciematiem un senām arheoloģiskajām liecībām. Grieķijas lielākā sala Krēta piedāvā lielisku līdzsvaru starp mierīgu atpūtu, pārgājieniem un kultūras iepazīšanu. Savukārt aizvien lielāku ievērību gūst mazāk zināmā Jerapetras pilsēta. Tā vilina gan ar neskartām pludmalēm, gan ar laikapstākļiem, jo saule te spīd aptuveni 3100 stundas gadā, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā.
Spānija un Itālija turas līderu trijniekā
Lai gan Spānija ir zaudējusi pirmo vietu, tā joprojām ir tūristu iecienīts galamērķis. Baleāru un Kanāriju salas atpūtnieku vidū joprojām ir ārkārtīgi populāras. Lielā pieprasījuma dēļ daļa Spānijas viesnīcu tīklu jau tagad paziņojuši, ka cels cenas.
Topa trijnieku noslēdz Itālija. Tā joprojām ir īsts tūristu magnēts – no Apūlijas līdz pat Sicīlijai šī valsts turpina vilināt miljoniem atpūtnieku, piedāvājot izcilu virtuvi, bagātīgu vēstures mantojumu un brīnišķīgus piejūras kūrortus.