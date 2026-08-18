Krīzes situācijā varam palikt ar tukšu maku - finanšu eksperts norāda uz ļoti neapdomīgu rīcību, kas raksturo mūsu sabiedrību
Pēdējais laika posms ir bijis bagāts ar vairākiem ekonomiskiem satricinājumiem, un tas liek aizdomāties, vai varam būt droši par saviem finanšu resursiem ilgtermiņā, tostarp nestabilos brīžos. Viens no labākajiem veidiem, kā pasargāt un nodrošināt savas pamatvajadzības arī krīzes brīžos, ir veidot finanšu drošības spilvenu, ir pārliecināts “Swedbank” Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons.
Drošības spilvena mērķis ir pasargāt sevi no neparedzētiem finanšu izaicinājumiem, piemēram, krīzēm, darba maiņas, veselības problēmām. Kā būtisku tā papildu funkciju var minēt arī lielāku pārliecību un drošības izjūtu. Piemēram, drošības spilvens ļauj drosmīgāk uzņemties jaunus karjeras izaicinājumus, tātad to var attiecināt ne tikai uz krīzes situācijām, bet arī ikdienas labsajūtu. Te gan jāuzsver, ka drošības spilvens nav domāts, piemēram, lai iegādātos jaunu telefonu. Tas primāri ir paredzēts pamatvajadzību nodrošināšanai brīdī, kad tas kļūt nepieciešams.
Klasiskā izpratnē par drošības spilvenu var uzskatīt uzkrājumu dažu mēnešalgu apmērā. Šāds uzkrājums var veidoties arī neapzināti, piemēram, iepriekšminētajās krīzēs, kad cilvēks automātiski tērē mazāk. Patlaban Latvijā mazāk nekā trešdaļai iedzīvotāju ir izveidots drošības spilvens, kas sasniegtu vismaz trīs mēnešu ienākumu apmēru.
Ieteicamās vietas, kur uzglabāt savu drošības spilvenu, ir bankas kontā, krājkontā, depozītā. Šie risinājumi nav pakļauti tirgus svārstībām. Piemēram, investīcijas un uzkrājošā apdrošināšana ir risinājumi, ko tirgus ietekmē, taču drošības spilvena būtība ir tajā, ka nauda ir pieejama tieši tik daudz, cik ir nepieciešams brīdī, kad faktiski iestājas krīzes stāvoklis.
Pastāv iespēja savu drošības spilvenu turēt arī “zeķē”. Reinis Jansons norāda, ka to var darīt, taču “zeķes” problēma ir naudas fiziskā pieejamība, kas var veicināt vēlmi to iztērēt ātrāk. Turklāt pastāv arī tādi apdraudējumi kā dažādi nelaimes gadījumi, piemēram, plūdi vai ugunsgrēks, tāpēc būtu vērts rūpīgi apdomāt, kur un cik lielu naudas summu turēt mājās.
Vaicāts, vai 20 eiro mēnesī ir pietiekams ieguldījums drošības spilvenā, Reinis teic, ka pat neliela summa veido ieradumu un pakāpeniski veicina uzkrājumu. Protams, jo mazāka ir summa, jo ilgāks laiks nepieciešams, lai sasniegtu vēlamo drošības spilvena mērķi, bet tas jebkurā gadījumā ir pakārtots konkrētā brīža ienākumu stāvoklim un finansiālajai situācijai. Arī mazākas summas var veicināt ieradumu, kam ir būtiska loma finanšu veselības veidošanā.
Viens no variantiem, kas var veicināt sava drošības spilvena veidošanu, ir sākt piefiksēt savus izdevumus un saprast pozīcijas, kur iespējams būt efektīvākam tēriņos. Reinis Jansons iesaka pievērst uzmanību izdevumiem lielajās kategorijās, piemēram, par pārtiku un transportu, jo tieši tur visbiežāk ir lielākais potenciāls samazināt izdevumus. Būtiski ir neaizmirst, ka drošības spilvena mērķis nav sodīt, bet gan pasargāt, līdz ar to nav nepieciešamības sev aizliegt tādu dienas prieku kā, piemēram, rīta kafiju iecienītajā kafejnīcā.
Kādi tad būtu pirmie soļi, lai sāktu veidot drošības spilvenu? Reinis Jansons iesaka:
- nosaki skaidru mērķi – cik daudz naudas un cik ilgā periodā vēlies uzkrāt;
- aprēķini ikmēneša iemaksu, balstoties uz iepriekš izvirzīto mērķi.
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