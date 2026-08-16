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Šodien 06:39
Rūteris stāv skapī vai aiz televizora? 6 vietas mājās, kur Wi-Fi rūteri labāk nekad nelikt
Internets viesistabā darbojas nevainojami, bet guļamistabā video sāk raustīties un telefons ik pa brīdim pārslēdzas uz mobilajiem datiem? Pirms vainot interneta pakalpojuma sniedzēju vai iegādāties jaunu rūteri, vērts paskatīties, kur atrodas tavs Wi-Fi rūteris. Dažkārt pietiek to pārvietot vien dažus metrus šurp vai turp, lai Wi-Fi pārklājums mājās ievērojami uzlabotos.
Wi-Fi signālu ietekmē ne tikai attālums. To var pavājināt sienas, mēbeles, metāla izstrādājumi vai pat sadzīves ierīces. Nereti vēlmi rūteri turēt nost no acīm var būt viens no iemesliem, kāpēc internets mājās darbojas sliktāk, nekā vajadzētu. Lūk, sešas vietas mājoklī, kur noteikti nevajadzētu turēt rūteri, ja vēlies stabilu un spēcīgu Wi-Fi signālu.