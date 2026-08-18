“Samsung Galaxy Fold8” apskats: jaunas formas salokāmais telefons, ko negribas laist ārā no rokām
Salokāmi telefoni vairs nav retums, taču joprojām ir drīzāk nišas produkts. Tie piesaista uzmanību, raisa jautājumus un sola apvienot viedtālruni ar planšetdatoru. Nedēļas garumā izmēģinot “Samsung Galaxy Fold8”, mani visvairāk pārsteidza tā jaunā forma, kas šo salokāmo telefonu padara ļoti ērtu ikdienas lietošanā.
Šī gada jūlija vidū “Samsung” prezentēja jaunu salokāmo telefonu sēriju, kurā ietilpst pudernīcas tipa “Galaxy Flip8”, šaurākas un garākas formas “Galaxy Fold8 Ultra” un šī gada jaunums - vēl neredzētas formas “Galaxy Fold8”. Pēdējais ienes jaunas vēsmas ne tikai paša “Samsung” telefonu klāstā, bet arī viedtālruņu tirgū kopumā. Tam ir plats un ērts korpuss, līdz ar to telefonu ir patīkami turēt rokās. Savukārt priekšējais ekrāns ļauj bez problēmām skatīt dažāda veida saturu, rakstīt ziņas, pārlūkot internetu un veikt citas ikdienas darbības.
Savukārt brīžos, kad rodas vajadzība pēc lielāka ekrāna, atverot “Galaxy Fold8”, tas kļūst par nelielu planšetdatoru. Tajā var ērti skatīties videoklipus, piemēram, “YouTube”, “TikTok”, “Netflix” vai veidot saturu sociālajiem tīkliem.