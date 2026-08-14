Ģimenes restorāns “Irbēni” Preses Nama Kvartāla biznesa centrā piedāvās gardas brokastis, pusdienas un konferenču ēdienkarti
Preses Nama Kvartāla biznesa centram pievienosies ģimenes restorāns “Irbēni”, kas šeit atvērs jaunu brokastu un pusdienu koncepta restorānu, kā arī nodrošinās ēdināšanu konferencēm un pasākumiem kompleksā. Ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi viesmīlības nozarē “Irbēni” biroju darbiniekiem un apmeklētājiem piedāvās mājīgu un viesmīlīgu vietu ikdienas maltītēm, biznesa tikšanās reizēm un kopīgām brokastīm.
Preses Nama Kvartāla biznesa centram pievienosies ģimenes restorāns “Irbēni”, kas šeit atvērs jaunu brokastu un pusdienu koncepta restorānu, kā arī nodrošinās ēdināšanu konferencēm un pasākumiem kompleksā. Ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi viesmīlības nozarē “Irbēni” biroju darbiniekiem un apmeklētājiem piedāvās mājīgu un viesmīlīgu vietu ikdienas maltītēm, biznesa tikšanās reizēm un kopīgām brokastīm.
Pusdienu piedāvājums būs veidots, ņemot vērā dažādus cenu līmeņus un ēšanas paradumus, ēdienu cenas paredzot 5 - 9 eiro robežās. Piedāvājumā būs gan sātīgas biznesa pusdienas, gan vieglākas un sabalansētas maltītes. Viesi varēs izvēlēties klasiskas gaļas un sezonālo dārzeņu kombinācijas, kā arī veselīgākas alternatīvas tiem, kuri ikdienā rūpīgi seko savam uzturam. Ēdienkartē būs pieejamas vairākas izvēles gan gaļas ēdienu cienītājiem, gan veģetāriešiem.
Brokastu piedāvājums būs piemērots gan kolēģiem, kuri vēlas darba dienu sākt kopā, gan tiem, kuri pēc sporta kluba apmeklējuma meklē pilnvērtīgu maltīti. Ēdienkartē būs klasiskas biznesa brokastis ar kafiju, olu ēdieniem un siltām sviestmaizēm, kā arī vieglākas izvēles – jogurti, putras, svaigi salāti un proteīna bļodas. Tādējādi ikviens varēs atrast sev piemērotāko veidu, kā sākt darba dienu.
Savukārt Preses Nama Kvartāla konferencēm un pasākumiem “Irbēni” komanda nodrošinās pilna servisa ēdināšanu – no rīta kafijas pauzēm un vieglām uzkodām līdz biznesa pusdienām un vakara banketiem. Piedāvājumā būs kafijas pauzes ar svaigi ceptiem gardumiem, bufetes tipa pusdienas, individuāli veidoti ēdieni un īpašas ēdienkartes dažādām uztura vajadzībām, rūpējoties par visu pasākumu dalībnieku labsajūtu.
“Irbēni” ir ģimenes uzņēmums, kas no nelielas ceļmalas kafejnīcas izaudzis par daudzveidīgu atpūtas kompleksu priežu meža ielokā starp Rīgu un Jūrmalu. Vienuviet tas apvieno ģimenes restorānu, viesnīcu, viesu namu, konferenču un banketu telpas, kā arī SPA zonu. Uzņēmuma pieredze, apkalpojot gan ikdienas viesus, gan lielus pasākumus, turpmāk būs pieejama arī Preses Nama Kvartāla biroju kopienai, vēl vairāk nostiprinot projekta pozīciju kā modernam biznesa kvartālam ar plašu ikdienas pakalpojumu klāstu.