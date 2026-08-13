“MERE” veikalos pārtika iet bojā: tirgotāji pieprasa premjera iejaukšanos
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) nākusi klajā ar asu paziņojumu par klaju kompetences trūkumu un administratīvo patvaļu Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīcībā saistībā ar slēgto "MERE" veikalu tīklu.
LTA šodien ir saņēmusi kārtējo izmisušo zvanu no slēgtā veikala personāla – noliktavās atrodas liels apjoms gaļas izstrādājumu (desas), kuriem jau pēc pāris dienām beidzas derīguma termiņš. Kamēr Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) izprot situācijas nopietnību un atbalsta produktu operatīvu nodošanu labdarībai, FID to ir kategoriski aizliedz, apgalvojot, ka pārtikas ziedošana labdarībai esot uzskatāma par sankcionētā uzņēmuma "saimniecisko darbību".
"Šāds FID lēmums ir klaja ierēdņu patvaļa un kompetences trūkums. Dienestam saskaņā ar likumu ir visas tiesības un pilnvara piešķirt izņēmuma atļauju, lai nodotu ātrbojīgos produktus labdarībai un novērstu bioloģisko katastrofu. Tā vietā FID apzināti pārkāpj Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.1 pantu un ES Atkritumu pamatdirektīvu, kas uzliek valstij pienākumu novērst pārtikas zudumus," uzsver LTA prezidents Henriks Danusēvičs.
"Kad produkti pēc 3 dienām sapūs un būs jātērē nauda to utilizācijai – valsts to par saimniecisko darbību vairs neuzskatīs. Tā ir pilnīga bezatbildība."
Papildus tam, FID joprojām uztur spēkā juridiski neizpildāmu shēmu par naudas atgūšanu ražotājiem. Iestāde pieprasa, lai Latvijas piegādātāji saskaņo savus parāda prasījumus ar pašu "MERE" vadību, taču tajā pašā laikā valsts uzņēmējiem nesniedz nekādus "MERE" amatpersonu kontaktus un liedz jebkādu piekļuvi komunikācijai.
LTA aicina Ministru prezidentam Andrim Kulbergam nekavējoties pārtraukt šo valstiska mēroga birokrātisko patvaļu un likt FID izmantot savu likumisko kompetenci, lai glābtu pārtiku un atdotu uzņēmējiem viņu preces un risinātu atlīdzības izmaksas jautājumus.