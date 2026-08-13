Minivens vai grand limuzīns? Pirmais brauciens ar jauno Mercedes VLE
Pārmaiņu vēji pūš arī plašajā Mercedes - Benz pasaulē. TV Autoziņas dodas uz Bilbao, lai iepazītos ar jaunāko elektrisko luksusa minivenu. Dažās komplektācijās VLE pilnā masa pat pārsniegs 3,5 tonnas, kamdēļ tā vadīšanai būs nepieciešama C1 kategorijas vadītāja apliecība.
VLE. Jauno VLE, tāpat kā V klasi un Vito ražo Vitoria rūpnīcā, kas atrodas Spānijas Basku reģionā, kādus 60 km no Bilbao. VLE ir pirmais modelis uz Mercedes VAN.EA platformas, kas izstrādāta īpaši lielizmēra elektromobiļiem. Lai gan kļuvis elektrisks, VLE tūlīt atpazīstams kā īstens Mercedes. Tam ir jaunā stila radiatora reste un izteiksmīgas dienasgaitas gaismas. VLE būs neskaitāmi balstiekārtas varianti, ieskaitot augstumā regulējamu pneimopiekari. Piestūrējoši aizmugurējie riteņi palīdz apgriezt VLE mazā platībā.
Ja minivenā nolcītu vai izņemtu visus salona sēdekļus, tiktu iegūtu līdz pat 4000 l liela kravas telpa. Ar kājas vēzienu atveras ne tikai aizmugurējais vāks, bet arī sānu slīddurvis. Aizmugurējais stikls atveras atsevišķi, un aiz tā iekārtojams parocīgs plauktiņš. Slīddurvju stikls tagad ir pilnībā nolaižams.
Noteiktās komplektācijās VLE ir ekskluzivitātes kalngals. Par atsevišķu samaksu visus sēdekļus var regulēt no priekšas. VLE pieejams arī t.s. Superscreen. Tā kā Mercedes to sauc par “grand limzīnu”, svarīgākai tajā, iespējams, atrodas aizmugurē. Otrajā rindā ir divi atsevišķi pirmās klases krēsli.
VLE gaitas baterija ar 115 kWh ietilpību spēšot nodrošināt līdz 630 km sniedzamību pilnpiedziņas un 713 km priekšpiedziņas versijā. Jauda - 276 vai 415 ZS. 800 voltu platforma sola arī ātru uzlādi. VLE vidējais patēriņš ir 18 kWh uz 100, taču testu laikā dažiem izdevās sasniegt 15 un pat tikai 12 kwh vidējo patēriņu. Rites komforts ir fenomenāls, pneimostatņi ir milzīgi kā tilta balsti. Dažās komplektācijās VLE pilnā masa pat pārsniegs 3,5 tonnas, kamdēļ tā vadīšanai būs nepieciešama C1 kategorijas vadītāja apliecība.
Bāzes izpildījumā VLE ir daudz vienkāršāks - mazāk hroma, mazāki diski un auduma sēdekļi bez elektriskas regulēšanas. Izcelt otrās rindas sēdekļus no luksusa minivena var būt sarežģīti, turpretim busa versijā tas ir pavisam vienkārši. Lai izņemtais sēdeklis nav jānes, apakšā ierīkoti ritenīši. Bet, ja esat vairāk braucējs nekā pasažieris, īstais VLE ir AMG vai AMG Plus izpildījumā, starp citu, vienīgais ar lielu Mercedes zvaigzni priekšā.