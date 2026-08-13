Pašapkalpošanās kases nav tik vienkāršas? Veikali atklāj biežākās pircēju kļūdas
Pašapkalpošanās kases Latvijas veikalos kļuvušas par ierastu ikdienas daļu – īpaši tad, ja jāiegādājas tikai dažas preces un gribas izvairīties no rindas pie tradicionālās kases. Tomēr arī pie šīm tehnoloģijām cilvēki mēdz apjukt, un veikalu darbiniekiem joprojām regulāri nākas palīdzēt pircējiem atrisināt dažādas situācijas.
Dažkārt pietiek ar vienu nepareizi nosvērtu preci, nepareizi izvēlētu produktu vai neapstiprinātu pirkumu, lai kase apturētu procesu un pieprasītu darbinieka palīdzību. Taču, kā liecina mazumtirgotāju pieredze, pircēji ar laiku kļūst arvien patstāvīgāki.
Ko pircēji dara nepareizi visbiežāk?
Viena no situācijām, kurās pircējiem visbiežāk nepieciešama palīdzība, ir preču skenēšana un svēršana. Pašapkalpošanās kase pārbauda, vai noskenētā prece atbilst tam, kas novietots uz svariem, tāpēc neatbilstība var apturēt pirkuma procesu.
Neskaidrības mēdz rasties arī ar augļiem, dārzeņiem un citām precēm, kurām nav svītrkoda un kuras jāatrod manuāli kases ekrānā. Ja izvēlēta nepareiza prece vai šķirne, nepieciešama darbinieka iesaiste.
Tomēr viena no biežākajām situācijām, kad pircējiem nepieciešama palīdzība, ir preces ar vecuma ierobežojumu iegāde. Kā norāda mazumtirgotāji, vecuma pārbaude veido aptuveni 15–20% no visiem pirkumiem pašapkalpošanās kasēs.
Palīdzība nepieciešama arī ar atlaižu piemērošanu, lojalitātes kartēm un maksājumiem, kā arī gadījumos, kad pircējs nav pārliecināts par kādu no kases darbībām.
Vecuma pārbaude kļūst digitālāka
Lai pašapkalpošanās kasēs pircējiem būtu mazāk jāgaida darbinieka palīdzība, veikali ievieš arī digitālus risinājumus vecuma pārbaudei.
Piemēram, dažviet vecumu iespējams apstiprināt ar “Smart-ID”, tādējādi atsakoties no nepieciešamības gaidīt, kamēr darbinieks ierodas un pārbauda dokumentu.
Šāds risinājums ļauj pircējam vecuma pārbaudi veikt pašam, izmantojot viedtālruni. Pēc QR koda noskenēšanas nepieciešams apstiprināt darbību ar “Smart-ID” PIN1 kodu.
Mazumtirgotāju pieredze liecina, ka digitālā verifikācija var arī paātrināt pirkuma procesu – vienā no ieviestajiem risinājumiem vecuma pārbaudes laiks samazinājies vidēji par aptuveni 15%.
Kā pašapkalpošanās kase pamana kļūdas?
Pašapkalpošanās kases nav tikai vienkārši svītrkodu skeneri. Tās izmanto vairākus mehānismus, lai kontrolētu pirkuma procesu.
Sistēma var salīdzināt noskenēto preci ar tās svaru, sekot līdzi darbībām pie kases un atsevišķos gadījumos izmantot arī kameras vai citus tehnoloģiskos risinājumus.
Ja tiek konstatēta neatbilstība, kase var apturēt pirkumu un pieprasīt darbinieka apstiprinājumu. Tāpēc situācija, kad ekrānā parādās paziņojums par nepieciešamību sagaidīt darbinieku, ne vienmēr nozīmē, ka pircējs ir kaut ko izdarījis nepareizi – sistēma vienkārši ir pamanījusi situāciju, kurai nepieciešama papildu pārbaude.
Mākslīgais intelekts palīdzēs atpazīt produktus
Pašapkalpošanās kasu attīstība turpinās arī citā virzienā – veikali testē tehnoloģijas, kas ļauj automātiski atpazīt produktus.
Īpaši tas varētu atvieglot augļu un dārzeņu iegādi. Tā vietā, lai pircējam pašam būtu jāmeklē konkrētā ābolu vai cita produkta šķirne garā sarakstā, sistēma ar mākslīgā intelekta palīdzību varētu atpazīt uz svariem novietoto produktu un piedāvāt atbilstošu variantu.
Šāds risinājums ne tikai ietaupītu laiku, bet arī samazinātu iespēju nejauši izvēlēties nepareizu produktu.
Vai pircēji kļuvuši patstāvīgāki?
Mazumtirgotāji atzīst – kopš pašapkalpošanās kasu ieviešanas pircēji ar tām kļuvuši ievērojami prasmīgāki. To veicinājusi gan regulāra šo risinājumu izmantošana, gan pašapkalpošanās zonu plašāka pieejamība.
Līdz ar to arī veikalu darbinieku loma ir mainījusies. Viņi vairs ne tikai apkalpo pircējus pie tradicionālajām kasēm, bet vienlaikus uzrauga vairākas pašapkalpošanās kases, palīdz sarežģītākās situācijās un rūpējas, lai norēķinu process notiktu pēc iespējas raitāk.
Tātad pašapkalpošanās kase patiesībā nav gluži “kase bez kasiera” – aiz vairākām ierīcēm vienlaikus joprojām ir darbinieks, kuram jābūt gatavam palīdzēt, kad tehnoloģija vai pats pircējs nonāk strupceļā.