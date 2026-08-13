Kiberuzbrukumā CSDD noplūduši klientu dati - iedzīvotājus brīdina par iespējamiem krāpniekiem
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) informējusi, ka nedēļas nogalē piedzīvojusi sarežģītu un mērķtiecīgu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļēji iekļūt CSDD IT sistēmā un iegūt vēsturiskos maksājumu datus, kas satur arī daļu klientu personīgās informācijas.
CSDD vērš uzmanību, ka nopludinātie dati var saturēt privātpersonu vārdus, uzvārdus, personas kodus, adreses un automašīnu numurzīmes, kā arī informāciju par veiktajiem maksājumiem un to datumiem. Uzņēmumu gadījumā noplūdušie dati var ietvert nosaukumu un reģistrācijas numuru. CSDD uzsver, ka klientu lietotājvārdi un paroles nav nopludināti, tāpēc pašlaik cilvēkiem nav nepieciešams tos mainīt.
CSDD IT speciālistiem kopā ar “CERT.LV” izdevies kiberuzbrukumu apturēt. Noskaidrotas arī metodes un kanāli, ko izmantojuši uzbrucēji, kā arī veikti papildu drošības uzlabojumi. Incidenta izmeklēšana gan vēl turpinās.
“CERT.LV” norāda, ka līdz šim iegūtā informācija liecina par rūpīgi sagatavotu un mērķtiecīgu uzbrukumu. Izmantotās metodes liecinot arī par uzbrucēju augstu tehnisko sagatavotību.
Vienlaikus pastāv risks, ka nozagtā informācija varētu tikt izmantota turpmākos krāpšanas mēģinājumos. Iedzīvotāji aicināti īpaši uzmanīties no aizdomīgiem e-pastiem, īsziņām un citas saziņas, kas tiek pasniegta kā CSDD sūtīta. Saņemtās informācijas patiesumu ieteicams pārbaudīt CSDD oficiālajā e-pakalpojumu vietnē.
Jāuzsver, ka kiberuzbrukums nav ietekmējis CSDD pakalpojumu darbību – gan klātienes, gan elektroniskie pakalpojumi joprojām ir pieejami ierastajā kārtībā. Par notikušo informētas arī atbildīgās valsts iestādes, tostarp Datu valsts inspekcija.