“Pata” uzņēmumi un “Berivs” pārsūdzēs KP lēmumu par negodīgu sadarbību ar "Latvijas valsts mežiem"
SIA “PATA Saldus”, SIA “PATA Jēkabpils”, AS “PATA Strenči” un SIA “BERIVS” pārsūdzēs Konkurences padomes lēmumu tiesā. Uzņēmumu ieskatā lēmums ir prettiesisks.
Konkurences padome kārtējo reizi parāda, ka ignorē likumus un tiesas nolēmumus. Kā mēs to redzam KP lēmumā 258. punktā, kur apgalvo (..) ja tiesu nolēmumi, ar kuriem Ilgtermiņa mežizstrādes līgumu (IML) izpilde ir apturēta, tiek atcelti, LVM ir pienākums turpināt pildīt šajā lēmumā noteikto (..)”
Konkurences padome sniedza nepatiesu informāciju par to, ka iestāde (KP) ir ievērojusi lietas izskatīšanā procesuālo kārtību. Gluži pretēji - Administratīvā apgabaltiesa savā nolēmumā norādīja, ka KP nav ievērojusi Konkurences likumā noteikto kārtību, kādā tiek izmeklētas un izskatītas šādas kategorijas lietas.
Uzņēmumu ieskatā Konkurences padome ar savu lēmumu faktiski iejaucas tirgus pārdalē, ignorējot vēsturisko mežrūpniecības saimniecību (MRS) nozīmi meža nozares attīstībā un reģionu nodarbinātības saglabāšanā. Vēsturiskie MRS ilgtermiņa mežizstrādes līgumus ieguva konkursa kārtībā valstī noteiktajā kārtībā, pretī uzņemoties būtiskas investīciju un darbavietu saglabāšanas saistības. Gadu gaitā šo uzņēmumu ieguldījumi nozarē mērāmi simtos miljonu latu un eiro.
Valstij ilgtermiņa mežizstrādes līgumi ir ekonomiski izdevīgi, jo ilgtermiņa sadarbības partneri par koksni maksā vairāk nekā pārējie LVM sadarbības partneri. Turklāt par tiesībām uz ilgtermiņa mežizstrādi vēsturiski jau ir samaksāts, bet koksnes cena, tāpat kā citiem tirgus dalībniekiem, tiek noteikta atklātās izsolēs. Vienlaikus būtiskākos saimnieciskos riskus uzņemas IML turētāji. IML nodrošina, ka LVM par vienu kubikmetru koksnes valsts budžetā var ieskaitīt aptuveni 50–65 eiro un vairāk.
Visu IML līgumu kopējā ietekme uz konkurenci ir niecīga – pēc mūsu aprēķiniem tie aptver tikai ap 1,7% no kopējā Latvijā iegūtās koksnes apjoma.
Jāatgādina, ka SIA “PATA AB” 2003. gadā iegādājās daļu AS “Strenču MRS” (tagad – AS “PATA Strenči”) akciju, bet 2008. gadā – AS “Saldus MRS” (tagad – SIA “PATA Saldus”) akcijas. Abi uzņēmumi tiesības slēgt ilgtermiņa mežizstrādes līgumus kā valsts uzņēmumi ieguva atklātā konkursā saskaņā ar valstī noteikto kārtību. Turklāt kopš 1990. gadu beigām tie kļuva par publiskām akciju sabiedrībām, kuru akcijas tika kotētas Rīgas Fondu biržā, tādēļ ikvienam interesentam bija iespēja tās brīvi iegādāties regulētajā tirgū.
Arī SIA “BERIVS” ilgtermiņa mežizstrādes līgumi sākotnēji tika noslēgti 1990. gados, bet “PATA” uzņēmumu iegādājās 2022. gadā. Savukārt SIA “PATA Jēkabpils” tiesības un saistības no ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem pārņēma reorganizācijas rezultātā.
Jau 2000. gadā tiesa vērtēja šo līgumu likumību un atzina, ka noslēgtie līgumi ir saistoši un jāpilda, savukārt LVM kasācijas sūdzība tika noraidīta.
Jauns.lv jau informēja, ka par konstatēto pārkāpumu KP piemērojusi LVM 7,86 miljonu eiro sodu. Uzņēmumam arī uzdots pārtraukt priekšrocību nodrošināšanu ilgtermiņa līgumu partneriem un turpmāk kokmateriālu pārdošanā visiem uzņēmumiem nodrošināt vienlīdzīgas iespējas. Zīmīgi, ka 2023. gadā spēkā bijuši 11 šādi līgumi, bet visilgākais noslēgts pat līdz 2096. gadam.