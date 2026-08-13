Par kādu kādu eiro maciņā būs vairāk - lemj par pensiju indeksāciju šoruden
Ceturtdien tika lemts par pensiju indeksēšanu šoruden. No 1. oktobra paredzēts palielināt pensijas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža pieaugums būs no 4,24% līdz 5,22%, ceturtdien paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.
Pēc Uzulnieka sacītā, pensiju indeksācija skars 97% pensionāru.
Labklājības ministrija skaidro, ka pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) pozitīva reālā pieauguma procentiem.
Pensijas pilnā apmērā indeksē politiski represētajiem, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti, Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kā arī tiem iedzīvotājiem, kuriem vecuma pensija piešķirta pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas saistībā ar bērnu aprūpi, kuriem noteikta invaliditāte, vai saistībā ar piecu un vairāk bērnu audzināšanu.
Iedzīvotājiem, kuriem darba stāžs ir līdz 29 gadiem, pensijas palielinājums plānots par 4,24%, ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, tad palielinājums būs par 4,56%, ja no 40 līdz 44 gadiem, tad par 4,89%, bet, ja darba stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies par 5,22%.
Pārējām valsts pensijām - izdienas, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma -, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām un piemaksām piemērots indekss 1,0424 jeb palielinājums par 4,24%.