"Latvijas valsts mežiem" piemērots iespaidīgs sods par konkurences pārkāpumiem
Konkurences padome (KP) piemērojusi “Latvijas valsts mežiem” 7,86 miljonu eiro sodu par to, ka uzņēmums piešķīris nepamatotas priekšrocības atsevišķiem sadarbības partneriem, paziņoja KP priekšsēdētāja Ieva Šmite.
KP secinājusi, ka vairākiem “Latvijas valsts mežu” (LVM) ilgtermiņa sadarbības partneriem gadiem ilgi piešķirtas priekšrocības, kādu nebija citiem uzņēmumiem. Piemēram, tie varēja piekļūt noteiktiem kokmateriāliem un mežizstrādes tiesībām, nepiedaloties publiskās izsolēs un nekonkurējot ar pārējiem tirgus dalībniekiem.
Tikmēr citiem uzņēmumiem par tiem pašiem ierobežotajiem meža resursiem bija jāsacenšas publiskās izsolēs. KP ieskatā šāda kārtība nostādīja daļu uzņēmumu izdevīgākā situācijā un samazināja tiem uzņēmējdarbības riskus. Pārējiem tirgus dalībniekiem, savukārt, bija pieejams mazāks skujkoku zāģbaļķu apjoms.
Par konstatēto pārkāpumu LVM piemērots iespaidīgs – 7,86 miljonu eiro – sods. Uzņēmumam arī uzdots pārtraukt priekšrocību nodrošināšanu ilgtermiņa līgumu partneriem un turpmāk kokmateriālus pārdot tā, lai visiem tirgus dalībniekiem būtu vienādas iespējas tos iegādāties.
Īpašu uzmanību piesaista šo līgumu ilgums. KP konstatējusi, ka 2023. gadā spēkā vēl bijuši 11 ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, turklāt ilgākais no tiem noslēgts pat līdz 2096. gadam. KP norāda, ka par problēmām ar šiem līgumiem LVM un Zemkopības ministrija informētas jau iepriekš, taču risinājums ilgstoši nav panākts.
LVM, savukārt, uzsver, ka šos līgumus nav slēdzis pats uzņēmums. Tie radušies vēl pirms LVM dibināšanas un vēlāk pārņemti no Valsts meža dienesta. LVM norāda, ka savas darbības laikā nav noslēdzis nevienu jaunu šāda veida ilgtermiņa līgumu un jau iepriekš meklējis iespējas vēsturiskās vienošanās izbeigt.
Šogad LVM vērsies arī tiesā, prasot ilgtermiņa mežizstrādes līgumus atzīt par spēkā neesošiem un līdz galīgajam tiesas nolēmumam apturēt to darbību. Tomēr KP uzskata, ka nevienlīdzīgā situācija tirgū pastāvējusi pārāk ilgi un radījusi priekšrocības atsevišķiem uzņēmumiem uz konkurentu rēķina.