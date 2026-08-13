"Indexo" stabils ieņēmumu pieaugums visos grupas uzņēmumos
Finanšu pakalpojumu grupa "INDEXO", kurā ietilpst pensiju pārvaldes bizness, "INDEXO Banka" un finanšu tehnoloģiju uzņēmums "DelfinGroup", šī gada pirmajā pusgadā sasniedza 280 tūkstošu eiro uz akcionāriem attiecināmu konsolidēto neto peļņu.
Saskaņā ar Grupas neauditēto konsolidēto starpperiodu pārskatu par 2026. gada pirmo pusgadu "INDEXO" pensiju pārvaldes biznesa pārvaldīto aktīvu apjoms sasniedza vēsturiski augstāko līmeni – 1,7 miljardu eiro, kas ir par 14% vairāk nekā 2026. gada pirmā ceturkšņa beigās. Savukārt "INDEXO Banka" kredītportfelis sasniedza rekordaugstu 104,2 miljonu eiro apjomu, kas ir par 36% vairāk nekā 2026. gada pirmā ceturkšņa beigās.
Jūlijā "INDEXO" pieņēma arī vairākus stratēģiskus lēmumus, kuru mērķis ir paplašināt uzņēmuma kapitāla bāzi un veicināt turpmāku izaugsmi. Grupa paziņoja par slēgto akciju emisiju ar mērķi piesaistīt līdz 2,65 miljoniem eiro. Emisijas pirmajā kārtā "INDEXO" piesaistīja 1,85 miljonus eiro no zināmiem Zviedrijas un starptautiskajiem investoriem. "INDEXO" arī paziņoja par plāniem iesniegt pieteikumu "INDEXO" akciju kotācijai "Nasdaq Stockholm" biržā.
“Šis mums ir stratēģiskas izaugsmes gads visos darbības virzienos, kas savstarpēji papildina cits citu ar spēcīgām tirgus pozīcijām un mūsdienīgiem, klientiem vērtīgiem pakalpojumiem un produktiem. Šī izaugsme arvien skaidrāk atspoguļojas arī mūsu finanšu rezultātos, Grupai sasniedzot neto peļņu. Mēs redzam augošu pieprasījumu mūsu pamatdarbības jomās – banku pakalpojumos, pensiju pārvaldē un patēriņa finansēšanā. Tas veicina stabilu ieņēmumu pieaugumu ceturksni pēc ceturkšņa visos Grupas uzņēmumos. Latvijas finanšu pakalpojumu tirgū joprojām saskatām ievērojamu neizmantotu potenciālu, jo īpaši kreditēšanā, kur finansējuma pieejamība gadiem ilgi ir bijusi nepietiekama,” norāda "INDEXO" izpilddirektors un līdzdibinātājs Henrik Karmo.
Pārvaldīto pensiju aktīvu apjoms sasniedz vēsturiski augstāko līmeni
"INDEXO" pensiju pārvaldes bizness arī otrajā ceturksnī turpināja strauju izaugsmi, pārvaldīto aktīvu apjomam sasniedzot rekordaugstu līmeni – 1,7 miljardu eiro. Tas ir par 14% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī un par 27% vairāk nekā pirms gada. Otrajā ceturksnī ieņēmumi sasniedza 1,4 miljonus eiro, pieaugot par 6% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 16% gada griezumā. Tādējādi ieņēmumi pirmajā pusgadā sasniedza 2,8 miljonus eiro, kas ir par 12% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Būtiski uzlabojās arī rentabilitātes rādītāji. "INDEXO" pensiju pārvaldes uzņēmuma, kas vienlaikus ir visas "INDEXO" Grupas mātes sabiedrība, pirmā pusgada neto peļņa, neieskaitot ienākumus no DelfinGroup dividendēm, sasniedza 972 tūkstošus eiro, kas ir par 31% vairāk nekā pirms gada. Savukārt normalizētā neto peļņa pieauga par 24%, sasniedzot 1,1 miljonus eiro. Turpināja augt arī pensiju pārvaldes klientu bāze – klientu kontu skaits pārsniedza 161 tūkstoti, kas ir par 11% vairāk nekā pirms gada.
Īpaši strauja izaugsme turpinājās pensiju 3. līmeņa segmentā. "INDEXO" pensiju 3. līmeņa klientu skaits gada laikā palielinājās par 46%, sasniedzot 27,3 tūkstošus, savukārt šajā biznesa virzienā pārvaldīto aktīvu apjoms pieauga par 81% – līdz 78,6 miljoniem eiro.
"INDEXO Banka" aizvadījusi spēcīgāko ceturksni kopš darbības uzsākšanas
"INDEXO Banka" 2026. gada otrajā ceturksnī turpināja strauju izaugsmi, ceturkšņa ieņēmumiem sasniedzot 1,5 miljonus eiro, kas ir augstākais līmenis kopš bankas darbības uzsākšanas un par 47% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Savukārt pirmā pusgada ieņēmumi sasniedza 2,6 miljonus eiro, kas ir aptuveni deviņas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Arī kreditēšanas apjomi sasniedza jaunus rekordus. Bankas kredītportfelis pirmo reizi pārsniedza 100 miljonus eiro un otrā ceturkšņa beigās sasniedza 104,2 miljonus eiro, kas ir par 36% vairāk nekā iepriekšējā ceturkšņa beigās. Pirmajā pusgadā izsniegto kredītu apjoms sasniedza rekordaugstus turpat 60 miljonus eiro, gandrīz tik pat daudz, cik visa 2025. gada laikā.
Galvenais izaugsmes virzītājspēks joprojām bija patēriņa kreditēšana – pirmajā pusgadā patēriņa kredītos tika izsniegti 37,6 miljoni eiro. Savukārt nesen ieviestā kredīts pret mājokļa ķīlu jeb Home Equity produkta apjoms sasniedza 6,6 miljonus eiro. Otrajā ceturksnī "INDEXO Banka" bija ieguvusi aptuveni 64% tirgus daļu no darījumiem, kas tiek refinansēti uz citu banku.
Bankas klientu noguldījumu apjoms sasniedza 130 miljonus eiro, ko sekmēja lielākais noguldījumu pieaugums viena ceturkšņa laikā kopš bankas darbības uzsākšanas. Klientu skaits pieauga līdz 63,3 tūkstošiem jeb par 70% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un otrajā ceturksnī bankai pievienojās gandrīz 8000 jaunu klientu.
Vienlaikus "INDEXO Banka" turpināja virzību uz rentabilitāti. Pirmā pusgada pamatdarbības zaudējumi gada griezumā samazinājās par trešdaļu jeb līdz 2,9 miljoniem eiro. Banka turpina virzīties atbilstoši plānam, lai ap gada beigām sasniegtu darbības pašizmaksas segšanas līmeni mēneša griezumā pirms sagaidāmajiem kredītzaudējumiem.
Vēl viens nozīmīgs pavērsiens "INDEXO Banka" attīstībā tika sasniegts 30. jūnijā, kad banka pārņēma turētājbankas funkcijas IPAS "INDEXO" pensiju 2. līmeņa plāniem.
"DelfinGroup" turpina stabilu izaugsmi un samazina finansējuma izmaksas
Finanšu tehnoloģiju uzņēmums "DelfinGroup", kurā 2026. gada jūnija beigās "INDEXO" piederēja 72,03% akciju, otrajā ceturksnī turpināja kāpināt peļņu. "DelfinGroup" neto peļņa sasniedza 2,9 miljonus eiro, kas ir par 3% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī un par 46% vairāk nekā pirms gada. Šādu izaugsmi veicināja izmaksu optimizācijas pasākumi un mazāki kredītzaudējumu izdevumi. Kredītportfelis pieauga līdz 152,7 miljoniem eiro, palielinoties par 3,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 6% vairāk nekā 2025. gada beigās.
Otrā ceturkšņa kopējie ieņēmumi sasniedza 14,2 miljonus eiro, kas ir par 2% mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Savukārt pirmajā pusgadā ieņēmumi sasniedza 28,7 miljonus eiro.
Izaugsme turpinājās arī darbībai Lietuvā, kur kredītportfelis pārsniedza 10 miljonus eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 24%. Vienlaikus turpināja samazināties finansējuma vidējās izmaksas, jo obligāciju un finansēšanas platformās piesaistītais finansējums tika refinansēts ar izdevīgākiem nosacījumiem, tādējādi uzlabojot uzņēmuma finansējuma izmaksu efektivitāti.
Starpperioda pārskata sagatavošanas laikā "INDEXO" turpināja "DelfinGroup" iegādes provizoriskās uzskaites izvērtēšanu. Kā jau tika atklāts Grupas 2026. gada pirmā ceturkšņa starpperioda pārskatā, atsevišķi 2025. gada salīdzinošie rādītāji atbilstoši IFRS prasībām ir pārskatīti. Tas ietver papildu kredītzaudējumu uzkrājuma atzīšanu attiecībā uz iegādāto kredītportfeli, kā rezultātā Grupas neto zaudējumi par 2025. gadu palielinājušies no 7,7 miljoniem eiro līdz 18,4 miljoniem eiro (no tiem 14,9 miljoni eiro attiecināmi uz INDEXO akcionāriem). Korekcija ir saistīta ar iegādes uzskaiti un neietekmē par DelfinGroup samaksāto iegādes cenu, Grupas īpašumtiesību apmēru, naudas plūsmas vai sagaidāmos 2026. gada finanšu rezultātus.