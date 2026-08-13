“Mēs aizņemamies, lai sargātu visu Eiropu!” Kulbergs prasa lielāku ES finansējumu austrumu flangam
Ar 5% no iekšzemes kopprodukta aizsardzībai Latvijai vien nepietiek, lai stiprinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu jāparedz lielāks finansējums reģiona valstīm, intervijā LETA norādīja Ministru prezidents un “Apvienotā saraksta” premjera amata kandidāts Andris Kulbergs.
"5% nepietiek," sacīja Kulbergs, uzsverot, ka Latvija ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Pēc viņa teiktā, Latvija savus aizsardzības izdevumus izmanto ne tikai nacionālās drošības stiprināšanai, bet arī visas Eiropas drošības nodrošināšanai.
"Mēs aizņemamies ļoti dārgu resursu, lai iegūtu drošību ne tikai mums, bet Eiropai," sacīja Kulbergs. Viņaprāt, austrumu flanga valstīm būtu jāsaņem atšķirīgs finansējums, ņemot vērā to ģeogrāfisko novietojumu un apdraudējumu līmeni.
Kulbergs aicināja Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm ne tikai ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. "Stipra ekonomika var būt tikai stipra drošība," viņš sacīja, uzsverot, ka ar aizņēmumiem vien nepietiekot, jo nepieciešams attīstīt arī vietējo ražošanu un aizsardzības industriju.
Atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt papildu finansējumu aizsardzībai, Kulbergs noraidīja iespēju celt nodokļus. Viņš sacīja, ka vispirms jāmazina lieki tēriņi, jāaizver budžeta "sūces" un jāmeklē jauni ekonomikas avoti. Kulbergs apgalvoja, ka ik gadu budžetā varētu iegūt papildu 100, 200 vai 300 miljonus eiro, taču konkrētus pasākumus šādu ieņēmumu nodrošināšanai nenosauca.
Kulbergs sacīja, ka šo jautājumu aktīvi aizstāv Eiropadomē, sadarbojoties ar Baltijas valstīm, Poliju, Rumāniju, Somiju un Zviedriju. Viņaprāt, Eiropas aizsardzības finansējumam būtu jānonāk tur, kur ir lielākais apdraudējums, nevis vienmērīgi jāattiecas uz visām dalībvalstīm.