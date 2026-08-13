Daudzi pret šo izturas vieglprātīgi - kļūda, kuru pieļaujam, nedomājot par savām vecumdienām
Pēdējā laikā sabiedrībā arvien vairāk runā par pensiju 2. līmeni – vieni ir par to, bet citi pret. Lai arī pensiju 2. līmenis Latvijā ir ieviests jau sen, daudzi pret to izturas vieglprātīgi, īsti neizprotot tā nozīmību. Vispirms jāzina, ka tā ir tava nauda un no tās lielā mērā ir atkarīga tava pensija nākotnē.
Atbild Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte Ilze Vindele:
Ar ko pensiju 1. līmenis atšķiras no 2. līmeņa?
Pensiju 1. līmenis balstās uz solidaritāti – no strādājošo veiktajām sociālā nodokļa iemaksām, kuras tiek arī reģistrētas un uzskaitītas katram nodokļu maksātājam, tiek maksātas pensijas pensionāriem. No šīm iemaksām tiek finansētas ne tikai vecuma pensijas, bet arī citi sociālie maksājumi, piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija mirušā tuviniekiem. Savukārt pensiju 2. līmenis ir individuālajā kontā uzkrāti līdzekļi, kas tiks izmantoti tikai paša krājēja pensijai.
Vai pensiju 2. līmenis strādājošam cilvēkam uzkrājas automātiski?
Šajā līmenī ir divu veidu dalībnieki – brīvprātīgie un obligātie. Brīvprātīgie dalībnieki ir cilvēki, kas dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam. Viņi varēja pievienoties brīvprātīgi, un tie, kuri vēl nav pievienojušies, to joprojām var izdarīt. Tomēr jāatceras, ka pensiju 2. līmenis ir ilgtermiņa sistēma, jo vecuma pensijas uzkrājums veidojas ilgā laika periodā. Ja līdz vecuma pensijai atlicis tikai gads vai pieci, jāapsver, vai vēl ir vērts pievienoties pensiju 2. līmenim.
Obligātie dalībnieki ir visi, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija; sākot ar 2. jūliju. Tiklīdz cilvēks sasniedz 15 gadu vecumu vai sāk darba attiecības un par viņu tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, viņš automātiski kļūst par sociālā nodokļa maksātāju. Šīs iemaksas tiek sadalītas starp pensiju 1. un 2. līmeni.
Kur varu uzzināt, vai man ir pensiju 2. līmenis?
Šāda informācija ir redzam portālā “Latvija.gov.lv”, sadaļā “VSAA informācija un pakalpojumi”. Tur redzami ienākumi, no kuriem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai tās ir nomaksātas, uzkrājums 1. līmenī, uzkrājums 2. līmenī, kādā ieguldījumu plānā atrodas 2. līmeņa līdzekļi.
Vai pensiju 2. līmeņa uzkrājumu var nodot mantojumā?
Jā, kopš 2020. gada ikviens 2. līmeņa dalībnieks var izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensijas 2. līmeņa uzkrājums.
- Pensiju speciālais budžets – automātiskā izvēle visiem, kas neko nav norādījuši. Ja mirušajam ir apgādājamie, 2. līmeņa kapitāls tiek ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju. Ja apgādājamo nav, nauda nonāk solidārajā (pensiju speciālajā) budžetā.
- Norādītā persona. Katrs pats var izvēlēties mantinieku. Svarīgi, lai šis cilvēks mantojuma atstājēja nāves brīdī būtu pensiju 2. līmeņa dalībnieks, jo kapitāls netiek izmaksāts, bet gan pievienots norādītās personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Kad norādītā persona pieprasīs savu vecuma pensiju, tā tiks aprēķināta no tās 1. līmeņa, 2. līmeņa un mirušā 2. līmeņa kapitāla.
- Civillikums. Šajā gadījumā pensiju 2. līmeņa kapitāls tiek mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā. Mantiniekus nosaka zvērināts notārs, kurš sadala uzkrāto 2. līmeņa kapitālu starp mantiniekiem un šo informāciju nodod VSAA, un tad VSAA veic izmaksu. Mantinieks var būt gan fiziska, gan juridiska persona, ja tā norādīta testamentā.
Atbild “SEB Investment Management” valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds:
Kāpēc ir nepieciešams pensiju 2. līmenis?
Ekspertu aplēses liecina, ka pensiju 1. līmenis nākotnē varētu veidot vien aptuveni 20–30 % no ienākumiem, kādi personai bijuši pirms pensionēšanās. Savukārt 1. un 2. līmenis kopā varētu nodrošināt aptuveni pusi no iepriekšējiem ienākumiem.
Kā banka rīkojas ar pensiju iemaksām?
Pensiju 2. līmeņa mērķis nav vienkārši uzkrāt naudu, bet gan ilgtermiņā palielināt uzkrājuma vērtību. Tāpēc iemaksātie līdzekļi neglabājas kontā, bet tiek ieguldīti finanšu tirgos atbilstoši izvēlētā pensiju plāna stratēģijai. Šo darbu veic specializēti uzņēmumi – ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas bieži ir saistītas ar kādu banku, taču darbojas tikai ieguldījumu pārvaldīšanas jomā.
Pensiju pārvaldnieka uzdevums ir ieguldīt naudu tā, lai ilgtermiņā panāktu iespējami labāku rezultātu, vienlaikus sabalansējot potenciālo ienesīgumu ar risku. Katram pensiju plānam ir noteikta ieguldījumu stratēģija, kas pielāgota konkrētam dzīves posmam.
Jaunākiem cilvēkiem paredzētajos plānos lielāka daļa līdzekļu tiek ieguldīti akcijās, jo līdz pensijai ir ilgi un iespējams izmantot pasaules ekonomikas ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. Savukārt, tuvojoties pensijas vecumam, būtu jāizvēlas konservatīvāki ieguldījumi, lai samazinātu tirgus svārstību ietekmi un pasargātu uzkrāto kapitālu.
Kas ietekmē pensiju 2. līmeņa uzkrājuma lielumu?
Lai gan sociālo iemaksu apmērs procentos no bruto algas visiem pensiju sistēmas dalībniekiem ir vienāds, uzkrājumu ietekmē dalībnieka alga, pensiju pārvaldnieka izvēlētā ieguldījumu stratēģija, ilgtermiņa ienesīgums, pārvaldīšanas izmaksas un dalībnieka izvēlētais pensiju plāns. Tomēr svarīgi saprast, ka pensiju plānus nevajadzētu vērtēt pēc dažu mēnešu vai viena gada rezultātiem. Pensiju uzkrājums tiek veidots vairākas desmitgades, tādēļ daudz nozīmīgāka ir ilgtermiņa atdeve.
Ne mazāk svarīgi ir pārliecināties, vai izvēlētais pensiju plāns atbilst cilvēka vecumam. Latvijā aptuveni 35 % pensiju 2. līmeņa plānu dalībnieku izvēlējušies savam vecumam neatbilstošus plānus. Ja jaunāks cilvēks ilgstoši izvēlas pārāk konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, pensijas vecumā viņa uzkrājums var būt pat par 100 000 eiro mazāks, nekā tas varētu būt, ja tiktu izvēlēts vecumam atbilstošs plāns.
Kas jādara, lai pensijā dzīvotu labi?
Pirmkārt, ir vērts pārliecināties, ka pensiju 2. līmeņa uzkrājums atrodas vecumam atbilstošā plānā. Tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ilgtermiņā ietekmē uzkrājumu. Otrkārt, ir svarīgi pārliecināties, ka darba devējs sociālās iemaksas veic pilnā apjomā. Katra neveiktā sociālā iemaksa ir tiešs mīnuss cilvēka nākotnes pensijai – tie ir desmiti vai pat simti eiro mazāk katru mēnesi pēc pensionēšanās.
Treškārt, ir svarīgi krāt regulāri un atbilstoši saviem ienākumiem. Pensiju 2. līmenī šo disciplīnu automātiski nodrošina sociālās iemaksas, savukārt, krājot patstāvīgi, pensiju vajadzētu uztvert kā regulāru ikmēneša maksājumu, nevis ieguldīt tikai tad, kad paliek brīvi līdzekļi. Tieši regulāra uzkrāšana palīdz izvairīties no impulsīviem lēmumiem tirgus svārstību laikā.
Visbeidzot, ieteicams veidot arī papildu uzkrājumu pensiju 3. līmenī vai citos ilgtermiņa uzkrājumos. Ņemot vērā demogrāfiskās tendences, tieši visu trīs pensiju līmeņu kombinācija dod vislielākās iespējas saglabāt līdzšinējo dzīves līmeni arī pēc pensionēšanās.
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