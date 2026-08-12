Kūst kā sniegs vasaras saulē: “airBaltic” obligāciju vērtība kopš gada sākuma sarukusi par teju 90%
Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” obligāciju cena dažu dienu laikā piedzīvojusi ievērojamu kritumu. Kopš pirmdienas, 10. augusta, tā sarukusi par 42,1%, sasniedzot 16 500 eiro par obligāciju, liecina “Deutsche Börse” informācija.
Kopš gada sākuma “airBaltic” obligāciju vērtība ir strauji kritusies. Gada sākumā viena obligācija maksāja 99 750 eiro, bet tagad tās cena ir par 83,5% zemāka. Vēl jūlija beigās viena obligācija maksāja 36 000 eiro. “airBaltic” šīs obligācijas izlaida 2024. gadā, lai piesaistītu 380 miljonus eiro. Vienas obligācijas nominālvērtība bija 100 000 eiro, bet investoriem par ieguldījumu tiek maksāti 14,5% gadā. Arī Latvijas valsts iegādājās “airBaltic” obligācijas 50 miljonu eiro vērtībā.
Aviokompānija jau ilgāku laiku cenšas uzlabot savu finansiālo situāciju, pārskatot biznesa plānu un meklējot investorus un papildu finansējumu. Pērn “airBaltic” apgrozījums sasniedza 779,3 miljonus eiro, bet zaudējumi bija 44,3 miljoni eiro. Vienlaikus uzņēmums pārvadāja 5,2 miljonus pasažieru – par 1% vairāk nekā gadu iepriekš.
Pagājušajā vasarā par “airBaltic” akcionāru kļuva Vācijas aviokompānija “Lufthansa”, kurai pašlaik pieder 10% akciju. Latvijas valstij pieder 88,37% uzņēmuma. Sākotnēji bija plānots “airBaltic” akcijas piedāvāt biržā jeb veikt IPO, taču pēc 2025. gada finanšu rezultātiem un situācijas tirgū šis plāns ir apturēts.
Vienlaikus “airBaltic” prognozē, ka 2026. gadā uzņēmumam joprojām pietrūks naudas ikdienas darbības finansēšanai. Lai nodrošinātu darbu 2026./2027. gada ziemas sezonā, aviokompānijai varētu būt nepieciešami vēl 100 līdz 150 miljoni eiro, liecina uzņēmuma gada pārskats.