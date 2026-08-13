Ekonomists pastāsta, kāpēc labie laiki Latvijas iedzīvotājiem beidzas
Pēc tam, kad jūlijā gada inflācija Latvijā samazinājās līdz 2,6%, jau tuvākajos mēnešos cenu kāpums atkal paātrināsies.
Pēc "Luminor" galvenā ekonomista Pētera Strautiņa prognozēm, galvenie riski ir iespējamais degvielas, dabasgāzes un pārtikas cenu pieaugums.
Jūlijā gada inflācija samazinājās līdz otrajam zemākajam līmenim šogad, sasniedzot 2,6%, salīdzinot ar 3,4% jūnijā. Mēneša laikā cenas samazinājās par 0,7%, kas ir ievērojami vairāk nekā šim periodam ierastais sezonālais kritums.
Aptuveni divas trešdaļas no šī rādītāja veidoja pārtikas cenu samazinājums, ko ietekmēja gan PVN samazināšana atsevišķām precēm, gan sezonālie faktori.
Pārtikas cenu kritumu jeb deflāciju veicināja arī biržas cenas pārtikas izejvielām, kas, ņemot vērā pasaulē notiekošo, joprojām ir pārsteidzoši stabilas.
"Diemžēl turpmāk sagaidāms inflācijas pieaugums," norāda ekonomists.
Runājot par tuvāko nākotni, proti, augustu, visticamāk, pieaugs degvielas cenas. Arī dabasgāzes cenas atkal kāpj - gan tādēļ, ka Hormuza šaurums joprojām ir daļēji slēgts, gan karstā laika un kondicionieru izmantošanas dēļ, kas palielina pieprasījumu Eiropā. Tas galvenokārt skar rīdziniekus, taču viņi veido ievērojamu tirgus daļu.
Bija priekšnoteikumi cietā kurināmā cenu samazinājumam, tomēr diemžēl kārtējās panikas dēļ granulu pircēju vidū to cenas gada laikā pieaugušas par 11%.
Pēc Strautiņa domām, jāņem vērā nopietns risks, ka degvielas cenas varētu ievērojami pieaugt. Iemesli saistīti gan ar to, ka Irānas un ASV kara noregulējuma izredzes tuvojas politiskam strupceļam, gan ar naftas pārstrādes jaudu bojājumiem, tostarp Ukrainas uzbrukumu rezultātā Krievijas uzņēmumiem.
Arī ilgstoši augstās minerālmēslu cenas agrāk vai vēlāk atspoguļosies pārtikas izejvielu cenās - pavasara sezonā vēl bija iespējams izmantot iepriekš iegādātos krājumus.
"Jau augustā gada inflācija atkal pieaugs un sasniegs aptuveni 3%, bet gada pēdējos pāris mēnešos, visticamāk, pārsniegs 4%," secina speciālists.