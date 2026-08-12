Rietumu Banka ir veikusi Grand Credit obligāciju emisiju par 4 miljoniem eiro
Rietumu Banka ir organizējusi Latvijas uzņēmuma Grand Credit obligāciju emisiju, kas piesaistīs uzņēmumam kapitālu 4 miljonu eiro apjomā. Iegūto finansējumu Grand Credit novirzīs biznesa attīstībai, paplašinot kredītu pieejamību saviem klientiem un sekmējot uzņēmējdarbības aktivitāti Latvijā, kā arī refinansējot iepriekšējos obligāciju laidienus.
Emisijas ietvaros ir izlaistas Grand Credit korporatīvās obligācijas ar piecu gadu termiņu un 6% gada kupona likmi. Obligāciju sākotnējā izvietošana notiks pakāpeniski, un to iegāde investoriem ir pieejama par summu no 100 000 eiro vienam darījumam.
"Obligācijas ir efektīvs finansējuma piesaistes instruments uzņēmuma izaugsmei, kas Latvijas kapitāla tirgū tikai attīstās. Mēs ļoti pozitīvi vērojam to, ka mūsu klientu interese par šīm iespējām pieaug, un no savas puses piedāvājam profesionālu atbalstu visā emisijas organizēšanas procesā. Grand Credit obligāciju laidiens ir labs piemērs tam, kā veiksmīgs vietējais uzņēmums izmanto labāko pasaules praksi resursu piesaistei un kreditēšanas attīstībai valstī”, uzsver Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja.
Grand Credit piesaistītos līdzekļus novirzīs kreditēšanas apjomu paplašināšanai saviem klientiem – galvenokārt vietējiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ļaus palielināt izsniegto aizdevumu apjomu, vienlaikus veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un investīcijas Latvijas ekonomikā.
"Šī obligāciju emisija paplašina Grand Credit finansējuma avotus, lai nodrošinātu turpmāku kreditēšanas apjomu pieaugumu un uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.. Sadarbojamies ar Rietumu Banku jau daudzus gadus, esam izvēlējušies to kā sadarbības partneri arī korporatīvo obligāciju emisijai, un augsti novērtējam bankas kompetento atbalstu obligāciju emisijas sagatavošanas un īstenošanas procesā. Piesaistītais finansējums ļaus paplašināt kreditēšanas apjomus un nodrošināt vēl plašākas kreditēšanas iespējas mūsu klientiem," norāda Inita Novika, Grand Credit valdes locekle.
Obligāciju emisija ļauj uzņēmumiem palielināt un diversificēt finansējuma avotus, piesaistot līdzekļus kapitāla tirgū. Papildinot bankas kreditēšanu, tā sniedz uzņēmumiem iespējas īstenot ambiciozākus attīstības plānus, kas pozitīvi ietekmē tautsaimniecības attīstību kopumā. Savukārt investoriem – gan uzņēmumiem, gan privātpersonām – tas nozīmē plašākas ieguldījumu un labklājības vairošanas iespējas.
Rietumu Banka daudzus gadus sniedz brokeru un ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumus. Paplašinot servisa klāstu, banka ir sākusi organizēt arī uzņēmumu obligāciju emisijas, nodrošinot saviem klientiem plašas iespējas piesaistīt finansējumu attīstības projektiem.