Vai tavu CV vispirms vērtē robots? Eksperti brīdina par jaunu risku darba tirgū
Mākslīgais intelekts arvien biežāk palīdz uzņēmumiem atlasīt darbiniekus, taču rodas jautājums – vai algoritms var nepamatoti noraidīt arī labu kandidātu? Pat "Google DeepMind" pētnieki saviem darba pretendentiem iesaka pārliecināties, ka viņu pieteikumu patiešām redz cilvēks.
Mākslīgais intelekts strauji ienāk darba tirgū – uzņēmumi to izmanto, lai ātrāk izvērtētu simtiem un pat tūkstošiem saņemto CV, atlasītu piemērotākos kandidātus un atvieglotu personāla speciālistu darbu. Taču līdz ar tehnoloģiju priekšrocībām parādās arī jauni riski – vai automatizētas sistēmas dažkārt nevar kļūdaini “izmest” labus kandidātus?
Par šādu problēmu satraukumu pauduši pat "Google DeepMind" mākslīgā intelekta pētnieki, kuri kandidātiem uz vakancēm savā komandā izveidojuši īpašu papildu pieteikšanās veidlapu, lai samazinātu risku, ka viņu CV tiek automātiski atsijāts.
Pat MI eksperti nepaļaujas tikai uz automatizētu atlasi
"Google DeepMind" AGI drošības un saskaņošanas komanda (AGI Safety and Alignment Team), kas pēta progresīva mākslīgā intelekta riskus un drošību, darba kandidātiem norādījusi, ka uzņēmuma pieteikumu sistēmā pastāv iespēja, ka CV var tikt kļūdaini noraidīts vai līdz komandai nonākt pārāk vēlu.
Kandidātiem tika ieteikts papildus aizpildīt īpašu veidlapu, lai viņu pieteikumu varētu apskatīt reāls cilvēks.
Dokumentā, kuru ieguva aģentūra "Bloomberg", bija norādīts:
“Mums ir pieteikumu sistēma, kurā pastāv būtiska iespēja, ka jūsu CV tiks kļūdaini noraidīts vai līdz mums nonāks pārāk vēlu. Šīs veidlapas aizpildīšana nodrošina, ka jūsu pieteikumu redzēs reāls cilvēks no komandas.”
"Google DeepMind" gan uzsvērusi, ka uzņēmuma mērķis ir atrast vispiemērotākos kandidātus un noliedz, ka tā sistēmas nepamatoti noraidītu pretendentus.
Uzņēmuma pārstāvis skaidrojis, ka konkrētā komanda vienkārši izveidojusi papildu iespēju, lai pieteikumi nonāktu tieši pie komandas cilvēkiem, taču tas nenozīmējot nekādas priekšrocības vai garantētu ceļu līdz darba piedāvājumam.
Kā uzņēmumi izmanto mākslīgo intelektu darbinieku atlasē?
MI izmantošana personāla atlasē kļūst arvien izplatītāka. Daļa uzņēmumu izmanto algoritmus, lai analizētu CV, meklētu atslēgvārdus, salīdzinātu kandidātu prasmes ar darba sludinājuma prasībām vai palīdzētu personāla speciālistiem ātrāk pieņemt lēmumus.
Piemēram, "Google" savus mākslīgā intelekta risinājumus uzņēmumiem piedāvā arī kā rīkus, kas palīdz ietaupīt laiku – ātrāk sagatavot darba sludinājumus, izvērtēt CV un prognozēt personāla atlases vajadzības.
Tomēr eksperti brīdina – automatizēta atlase nav nekļūdīga.
Ja sistēma meklē tikai noteiktus vārdus vai kritērijus, tā var nepamanīt kandidātu, kuram ir nepieciešamās prasmes, bet kura pieredze aprakstīta citādi.
Bažas par diskrimināciju
Mākslīgā intelekta izmantošana darba atlasē raisījusi arī jautājumus par iespējamu diskrimināciju.
Iepriekš veiktas izmeklēšanas liecina, ka dažas MI sistēmas var būt jutīgas pret dažādiem aizspriedumiem, piemēram, saistībā ar kandidāta vārdu, vecumu, dzimumu vai citiem faktoriem.
Uzņēmums "Workday Inc.", kas izstrādā personāla vadības programmatūru, saskaras ar tiesvedību, kurā tiek apgalvots, ka tā izmantotās MI atlases sistēmas varētu diskriminēt kandidātus pēc rases, vecuma un invaliditātes pazīmēm. Uzņēmums šos pārmetumus noliedz un uzsver, ka gala lēmumus par pieņemšanu darbā pieņem cilvēki.
Arī darba meklētāji izmanto MI savā labā
MI darba tirgū izmanto ne tikai uzņēmumi, bet arī paši kandidāti. Daļa darba meklētāju ar mākslīgā intelekta palīdzību sagatavo CV un motivācijas vēstules vai ļoti īsā laikā izsūta lielu skaitu pieteikumu.
Tomēr "Google DeepMind" komanda kandidātiem iesaka ar MI radītiem pieteikumiem būt uzmanīgiem.
Komandas sagatavotajā norādē teikts, ka cilvēki, kuri lasa pieteikumus, ātri pamana mākslīgā intelekta radītu tekstu, jo tas bieži vien izklausās līdzīgi un pārāk vispārīgi.
“Īsts cilvēks tos lasīs. Šie cilvēki ļoti nogurst no lielo valodas modeļu (LLM) atbildēm, jo tās visas izklausās ļoti līdzīgas,” teikts norādē.
Vai Latvijā jau jāuztraucas?
Latvijā mākslīgā intelekta izmantošana personāla atlasē vēl nav tik plaši izplatīta kā lielajos starptautiskajos uzņēmumos, tomēr arī vietējie darba devēji arvien biežāk izmanto digitālus rīkus kandidātu izvērtēšanā.
Personāla atlases eksperti norāda – tehnoloģijas var palīdzēt ietaupīt laiku, taču tās nedrīkst kļūt par vienīgo lēmuma pieņēmēju.
Galu galā arī mākslīgā intelekta laikmetā svarīgākais jautājums paliek nemainīgs – vai aiz katra CV būs iespēja ieraudzīt cilvēku, nevis tikai algoritma vērtējumu.