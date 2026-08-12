25 tūkstošus vērtā hibrīda krosovera Omoda 5 tests
Pagaidām mazākais Omoda markas modelis Latvijā ir krosovers Omoda 5. Tas ir aptuveni Nissan Qashqai izmērā, maksā 25 - 28 tūkstošus eiro un ir hibrīds. Lai pievērstu uzmanību, Omoda piešķīrusi pieciniekam nedaudz eksperimentālu dizainu.
Tomēr durvju rokturi te ir parastie, bet degvielas tvertnes vāciņš atverams ar pogu no salona kā savulaik japāņu automašīnām. Salonā pievērsta uzmanība detaļām, bet sēdekļiem ir viengabala sportiska izskata atzveltnes. Nedaudzās fiziskās pogas iestrādātas pa rokai viduskonsolē. Ja sadomāsit doties uz Mūsa Mežciems, lai paši izbrauktu ar Omoda 5, varbūt dariet to vakarpusē, jo tad labāk varēs saskatīt panelī noslēpto pārsteigumu - izgaismotu mazas automašīnas attēlu. Sevišķi kuplām ģimenēm piemērotāks gan laikam būtu Omoda 9 vai Jaecoo 7, bet, ja lūkojamies pēc kompakta kroosovera, tad šis izmērs ir pietiekams.
Omoda 5 Hybrid aprīkots ar 1,5 litru benzīna turbodzinēju. Sistēmas summārā jauda ir 224 ZS. Ātrumā jāliek ar sviru uz stūres, un bremzes tad jāspiež kārtīgi. No braukšanas viedokļa Omoda 5 nav nekas īpašs, taču pastāvīgi šķiet, ka braucam ar elektromobili, jo motoru vispār nedzird. Bet kuru Omoda 5 izvēlēties - vislētāko vai tomēr glītāku un pilnāku? Dzinējs taču ir viens un tas pats! Patiesībā lielu izvēles iespēju nav, jo pirmajā piegājienā Omoda 5 pieejama tikai pilnā komplektācijā.