Apstiprināts "airBaltic" biznesa plāns - tuvākajā laikā likviditātei plānots piesaistīt 225 miljonus eiro
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" padome apstiprinājusi biznesa plānu, kas paredz finanšu stabilizācijas pasākumus, tostarp 225 miljonu eiro pagaidu finansējuma piesaisti.
Lidsabiedrībā min, ka "airBaltic" biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs "airBaltic" galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu, uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību.
Flotes apmēri samazināsies un tiks izmantoti efektīvāk
Tāpat "airBaltic" plāno mainīt savu "Airbus A220-300" flotes apmēru un izmantošanu, lai samazinātu izmaksas un strādātu efektīvāk. "airBaltic" paredz, ka līdz 2026. gada beigām tā ekspluatēs aptuveni 36 "Airbus A220-300" lidmašīnas, salīdzinot ar 54 lidmašīnām šobrīd, flotei pakāpeniski palielinoties līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. gadā.
Neraugoties uz mazāku floti, paredzams, ka regulāro lidojumu kapacitāte kopumā saglabāsies stabila, pateicoties efektīvākai lidmašīnu izmantošanai. Turklāt ciešāka komerciālā sadarbība ar ACMI partneriem nodrošinās efektīvāku lidaparātu izmantošanu visa gada garumā, vienlaikus mazinot uzņēmuma darbības sezonālās svārstības. Uzņēmums cer, ka šie pasākumi katru gadu ļaus ietaupīt vai papildus nopelnīt aptuveni 45 miljonus eiro.
Plānots piesaistīt pagaidu finansējumu 225 miljonu eiro apmērā
Vienlaikus lidsabiedrības tuvākā laika likviditātei plānots piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu.
"Lai nodrošinātu īstermiņa likviditātes vajadzības un atbalstītu pārskatītā darbības plāna īstenošanu, "airBaltic" plāno piesaistīt pagaidu finansējumu 225 miljonu eiro apmērā, izmantojot 2029. gada nodrošināto prioritāro obligāciju esošo nodrošinājuma kopumu," norāda lidsabiedrība. "Tas paredzēts kā pārejas risinājums līdz ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanai, un tā piesaiste ir atkarīga no nepieciešamo obligāciju turētāju lēmumu pieņemšanas un citu apstiprinājumu saņemšanas."
Ierosinātā ilgtermiņa rekapitalizācija paredz līdz 225 miljoniem eiro jauna aizņēmuma finansējuma un 100 miljonus eiro jauna pašu kapitāla. Rekapitalizācijas ietvaros daļu no esošajām 2029. gada nodrošinātajām prioritārajām obligācijām paredzēts pārvērst uzņēmuma kapitāla daļās, savukārt atlikušo daļu aizstāt ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā. Atsevišķu ierosinātās rekapitalizācijas elementu īstenošanai vēl ir nepieciešams saņemt attiecīgos apstiprinājumus.
Paredzēts ieņēmumu pieaugums 21 miljona apmērā
Prognozēts, ka kompānijas ieņēmumi pieaugs no 779 miljoniem eiro 2025. gadā līdz aptuveni 800 miljoniem eiro 2027. gadā un vienam miljardam eiro 2031. gadā.
Prognozēts arī, ka "airBaltic" koriģētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nomas atskaitījumiem, kā arī pirms uzkrājumiem tiesvedībām (EBITDAR) pieaugs no 143,9 miljoniem eiro 2025. gadā līdz aptuveni 300 miljoniem eiro 2031. gadā, EBITDAR maržai palielinoties no 18,5% līdz 25-29%.
Prognozēts, ka neto parāda attiecība pret EBITDAR samazināsies no 8,94 reizēm 2025. gadā līdz aptuveni 1,6 reizēm 2031. gadā. Vienlaikus "airBaltic" turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna mērķis esot stiprināt lidsabiedrību ilgtermiņā.
Pārskatīts plāns būtiski mainītiem darbības apstākļiem
"Airbaltic" norāda, ka iepriekšējais biznesa plāns, kas tika izstrādāts, gatavojoties potenciālajam sākotnējam publiskajam akciju piedāvājumam (IPO), paredzēja stabilu pasažieru skaita un biļešu ieņēmumu pieaugumu Baltijas reģionā un plašākos Eiropas tirgos, tādējādi atbalstot flotes paplašināšanu līdz 100 lidmašīnām.
"Kopš tā laika darbības apstākļi ir būtiski mainījušies. Pieprasījuma un ieņēmumu pieaugums ir palēninājies, ģeopolitiskie notikumi Ukrainā un Tuvajos Austrumos ir palielinājuši nenoteiktību un darbības izmaksas, savukārt ilgstošie Pratt & Whitney dzinēju pieejamības ierobežojumi ir ietekmējuši lidsabiedrības spēju pilnvērtīgi izmantot visu floti," norāda lidsabiedrība.
Pārskatītais biznesa plāns reaģē uz šīm pārmaiņām, apzināti mainot prioritātes – vispirms finansiālā stabilitāte, pēc tam izaugsme. Tas pielāgo airBaltic maršrutu tīklu, floti, izmaksu bāzi un kapitāla struktūru pašreizējiem tirgus apstākļiem, vienlaikus saglabājot lidsabiedrības būtisko lomu Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamības nodrošināšanā. Turpmākā izaugsme būs pārdomāta un vērsta uz iespējām, kas veicina ilgtspējīgu rentabilitāti, naudas plūsmas veidošanu un spēcīgāku bilanci.
"Ikvienai veiksmīgai lidsabiedrībai ir nepārtraukti jāpielāgojas mainīgajiem tirgus apstākļiem. Tāpēc šis biznesa plāns paredz pārdomātus un mērķtiecīgus lēmumus, kas stiprina "airBaltic" ilgtermiņa konkurētspēju, vienlaikus saglabājot to, kas ir vissvarīgākais – uzticamu savienojamību, stabilu uzņēmuma darbību un finanšu ilgtspēju. Tas rada stabilu pamatu uzņēmuma nākotnes attīstībai un ļauj ilgtermiņā radīt vērtību mūsu klientiem, partneriem un Latvijai," norāda lidsabiedrības "airBaltic" prezidents un izpilddirektors Erno Hildēns.