Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts un avārijas trijstūris - kam obligāti jābūt katrā vieglajā auto?
Daudzi autovadītāji automašīnas bagāžniekā glabā veselu arsenālu – rezerves spuldzītes, vadus akumulatora iedarbināšanai, kompresoru, skrāpi, darba cimdus un citas lietas. Taču ne viss no tā, ko ierasts vadāt līdzi, patiešām ir obligāts.
Latvijas Ceļu satiksmes noteikumi nosaka konkrētu aprīkojumu, kam jāatrodas automobilī. Ja dodies tehnisko apskati vai vienkārši brauc ikdienā, ir vērts pārbaudīt, vai viss nepieciešamais ir vietā un darba kārtībā.
Trīs lietas, kurām jābūt katrā vieglajā automobilī
1. Avārijas apstāšanās zīme
Automašīnā obligāti jābūt avārijas jeb brīdinājuma trijstūrim. Tas paredzēts, lai nepieciešamības gadījumā brīdinātu citus satiksmes dalībniekus par uz ceļa apstājušos transportlīdzekli.
Svarīgi, ka trijstūrim jābūt atbilstošam noteiktajām prasībām – tas nedrīkst būt bojāts, un tam jābūt iespējai stabili novietoties uz brauktuves.
Tāpēc ar vienkārši bagāžniekā iemestu, salauztu vai citādi nederīgu trijstūri nepietiek.
2. Medicīniskā aptieciņa
Vieglajā automobilī obligāti jābūt medicīniskajai aptieciņai. Tai jābūt nokomplektētai atbilstoši noteiktajām prasībām.
Aptieciņu nav ieteicams vienkārši iegādāties un pēc tam gadiem ilgi aizmirst par tās esamību. Ik pa laikam jāpārbauda tās saturs un derīguma termiņi, jo daļa medicīnisko materiālu ar laiku var kļūt nederīgi.
Īpaši svarīgi to pārbaudīt, ja aptieciņa automašīnā atrodas jau vairākus gadus.
3. Ugunsdzēšamais aparāts
Arī ugunsdzēšamais aparāts vieglajā automobilī ir obligāts. Vieglajam automobilim jeb M1 kategorijas transportlīdzeklim nepieciešams vismaz viens ugunsdzēšamais aparāts ar vismaz 1 kg vai 1 litra ietilpību.
Tam jābūt uzpildītam un darba kārtībā, un tā derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies.
Tehniskajā apskatē tiek pārbaudīts, vai automobilī atrodas prasībām atbilstošs aparāts.
Svarīgi ir arī tas, kur aparāts atrodas. Tam jābūt viegli pieejamam, nevis dziļi paslēptam zem bagāžas. Ja transportlīdzekļa ražotājs tam paredzējis īpašu vietu, aparāts jānostiprina tur.
Kas vēl noder, bet nav obligāts?
Te arī rodas visvairāk neskaidrību. Autovadītāji mēdz domāt, ka automašīnā obligāti jābūt, piemēram, rezerves ritenim vai domkratam. Taču visām šīm lietām nav vienādas juridiskas prasības.
Par obligātu aprīkojumu vieglajam automobilim nav uzskatāmi:
- rezerves ritenis;
- domkrats;
- riteņa atslēga;
- akumulatora iedarbināšanas vadi;
- vilkšanas trose;
- riepu remonta komplekts;
- riepu kompresors;
- darba cimdi;
- lukturītis;
- skrāpis un sniega birste.
Tomēr daļa no šīm lietām var izrādīties ļoti noderīgas neparedzētā situācijā.
Piemēram, ja automašīnai nav rezerves riteņa, ir vērts pārliecināties, vai līdzi ir ražotāja paredzētais riepu remonta komplekts vai cita iespēja novērst nelielu riepas bojājumu.
Neaizmirsti arī par ziemas riepām
Ir vēl viena prasība, kas attiecas uz automašīnas aprīkojumu, lai gan tā nav lieta, ko vienkārši ielikt bagāžniekā.
No 1. decembra līdz 1. martam automobiļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām jābūt aprīkotiem ar ziemas apstākļiem paredzētām riepām.
Tas nozīmē, ka līdz ar ziemas sezonas sākumu jāpārbauda ne tikai riepu esamība, bet arī to atbilstība prasībām.
Galvenais ir ne tikai glabāt obligātās lietas automašīnā, bet arī pārliecināties, ka tās patiešām ir lietojamas. Aptieciņa ar novecojušu saturu vai ugunsdzēšamais aparāts ar beigušos derīguma termiņu ārkārtas situācijā var izrādīties tikpat nederīgs kā tāds, kura auto vispār nav.