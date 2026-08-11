Karaliene Elizabete “reklamē” olu griezēju? Kā MI liek slavenībām pārdot to, ko viņas nekad nav reklamējušas
Iedomājieties: sociālajos tīklos parādās reklāma, kurā karaliene Elizabete II ar pilnīgi nopietnu sejas izteiksmi stāsta par kādu brīnišķīgu virtuves palīgu. Piemēram, olu griezēju.
Izklausās absurdi, taču tieši šādi mūsdienās var izskatīties mākslīgā intelekta radīts saturs. Slavenību sejas un balsis iespējams izmantot fotogrāfijās, video un reklāmās, radot iespaidu, ka konkrētais cilvēks patiešām produktu iesaka.
Ar karalieni Elizabeti II šis piemērs ir īpaši pārsteidzošs – viņa nomira 2022. gadā, taču internetā viņas digitālais tēls turpina “dzīvot” un parādīties arī pilnīgi izdomātās situācijās.
Kāpēc izvēlas slavenības?
Jo pazīstama seja piesaista uzmanību un rada uzticības sajūtu. Ja reklāmā redzam cilvēku, kuru pazīstam gadiem, varam automātiski pieņemt, ka viņš tiešām ir izmēģinājis vai iesaka konkrēto produktu.
AI šo procesu padara vēl vienkāršāku. Lai radītu šādu video, vairs nav nepieciešams aktieris, filmēšanas komanda vai pat slavenības piekrišana.
Jo īpaši viegli tas ir ar vēsturiskām personībām un mirušām slavenībām – viņas vairs nevar pašas publiski paziņot, ka konkrēto produktu nekad nav reklamējušas.
Kā pamanīt, ka slavenības reklāma varētu būt viltota?
Paskatieties uz muti un balsi. MI video dažkārt joprojām var pamanīt nelielas neatbilstības – lūpas nekustas pilnīgi sinhroni ar runu, balss izklausās nedabiska vai intonācija ir savāda.
Pievērsiet uzmanību sejai. Ja tas ir video, sejas izteiksme var būt pārāk statiska, acu skatiens – nedabisks, bet kustības – nedaudz mehāniskas.
Padomājiet par pašu reklāmu. Ja karaliene Elizabete pēkšņi reklamē olu griezēju vai pasaulslavens aktieris sola internetā ātri nopelnīt tūkstošiem eiro, tas jau pats par sevi ir iemesls pārbaudīt informāciju.
Meklējiet apstiprinājumu citur. Pārbaudiet slavenības oficiālos sociālo tīklu kontus vai uzticamus medijus. Ja par sensacionālo reklāmu nekur citur nav informācijas, labāk tai neticēt.
Nespiediet uz aizdomīgām saitēm. Pat ja video izskatās ticams, aiz reklāmas var slēpties krāpnieciska vietne, kurā mēģina iegūt bankas kartes vai citus personas datus.
Un pats galvenais – tas, ka reklāma izskatās īsta, vairs nenozīmē, ka tā patiešām ir īsta.
Mākslīgais intelekts jau spēj radīt situācijas, kurās karaliene var kļūt par virtuves piederumu reklāmas seju. Atliek tikai cerēt, ka viņa vismaz pati izvēlētos, kuru olu griezēju reklamēt.