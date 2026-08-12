NASA gatavojas pastāvīgai cilvēku klātbūtnei uz Mēness - priekšā vairāk nekā 20 misijas
NASA arvien aktīvāk gatavojas ilgstošai cilvēku klātbūtnei uz Mēness. Līdz 2029. gadam paredzētas vairāk nekā 20 bezpilota misijas, kuru laikā tiks pētīta Mēness virsma un izmēģinātas tehnoloģijas, kas nākotnē būs nepieciešamas pastāvīgas bāzes izveidei.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta Mēness dienvidu pola apkārtnei. Robotizētas iekārtas palīdzēs izpētīt šo teritoriju, pārbaudīt jaunas tehnoloģijas un savākt informāciju, kas nepieciešama, lai izvēlētos piemērotākās vietas turpmākai infrastruktūras izveidei un galu galā - Mēness bāzei.
NASA plānos ietilpst ne tikai zinātniskie pētījumi. Uz Mēness paredzēts izmēģināt enerģijas ražošanas un uzglabāšanas sistēmas, sakaru tehnoloģijas un citus risinājumus, kas ļautu astronautiem nākotnē uz Mēness uzturēties ilgāku laiku.
Svarīga loma šajos plānos būs privātajiem uzņēmumiem. Pašlaik tiek gatavoti vairāki komerciālie Mēness nolaišanās aparāti, kuriem būs jānogādā uz Mēness zinātniskās iekārtas, tehnoloģijas un vēlāk arī kravas, kas nepieciešamas bāzes izveidei.
NASA iecerējusi Mēness bāzi veidot pakāpeniski. Sākumā galveno darbu paveiks roboti, pēc tam tiks veidota arvien plašāka infrastruktūra, lai galu galā uz Mēness varētu nodrošināt ilgstošu cilvēku klātbūtni. Mēness bāze NASA skatījumā būs ne tikai vieta zinātniskiem pētījumiem. Tur iegūtā pieredze un pārbaudītās tehnoloģijas palīdz sasniegt tālākus mērķus – cilvēku misijas uz Marsu.