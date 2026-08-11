“airBaltic” tuvojas būtisks termiņš - jālemj par 13,775 miljonu eiro procentu maksājumu
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" patlaban nekomentē, vai lidsabiedrība atbilstoši grafikam piektdien, 14. augustā, plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13,775 miljonu eiro apmērā, norādīja lidsabiedrībā.
Vienlaikus informācija Tiesību aktu portālā liecina, ka valdība otrdien slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju "airBaltic".
Lidsabiedrībā plašāk nekomentēja, vai 14. augustā "airBaltic" veiks vai neveiks obligāciju procentu maksājumu, ņemot vērā, ka nākamā obligāciju turētāju sanāksme notiks pirmdien, 17. augustā, kur tostarp plānots lemt par divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju.
Obligāciju procentu maksājumi tiek veikti katru gadu ceturkšņa beigās - attiecīgi 14. februārī, 14. maijā, 14. augustā un 14. novembrī.
Tāpat "airBaltic" nekomentēja, kādi būs finansējuma avoti, ja šis procentu maksājums būs jāveic.
Kā zināms, "airBaltic" obligāciju turētāju sanāksmē 3. augustā, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, netika savākts nepieciešamais kvorums, tāpēc 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi.
Atbilstoši Ministru kabineta (MK) dotajam uzdevumam Valsts kase pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē un iesniedza balsojumu. Valsts balsojuma pozīcija iepriekš tika apstiprināta MK sēdes slēgtajā daļā.
Uz jautājumu, vai tādēļ, ka obligāciju turētāju sanāksme ir pārcelta uz 17. augustu, "airBaltic" tomēr būs jāmaksā 14. augustā paredzētie procentu maksājumi, kurus bija plānots kapitalizēt, "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs iepriekš aģentūrai LETA teica: "Domāju, ka nebūs jāmaksā, jo prospektā ir termiņš, kurā tas ir jāizdara, un mēs to nepārkāpjam."
Informācija obligāciju emisiju prospektā liecina, ka ir paredzēta ierobežota iespēja kavēt procentu maksājumus 14 dienu periodu. Tas nav formulēts kā atļauja nemaksāt procentus, bet gan kā nosacījums, kad kavējums vēl netiek uzskatīts par saistību neizpildi.
Savukārt Valsts kasē aģentūrai LETA norādīja, ka, visticamāk, "airBaltic" būs jāmaksā 14. augustā paredzētie procentu maksājumi.
Atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs "airBaltic" piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs.
"airBaltic" paziņojumā obligāciju turētājiem bija norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu, kas jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, kapitalizāciju. Proti, procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsummai.
Tāpat bija plānots lemt par atbrīvojumu no prasības ievērot obligāciju apkalpošanas rezerves konta nosacījumus attiecībā uz šiem diviem procentu maksājumu periodiem, kā arī par atbrīvojumu no obligācijās noteiktajām minimālajām likviditātes prasībām, lai obligacionāri uz laiku atteiktos no tiesībām uzskatīt prasību neizpildi par saistību pārkāpumu.
Paziņojumā teikts, ka "airBaltic" veic visaptverošu kapitāla struktūras pārskatīšanu, tādēļ lidsabiedrība plāno piesaistīt pagaidu finansējumu, lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti laikā, kamēr tiek veikta pārskatīšana. Obligacionāri varēs piedalīties iespējamajā pagaidu finansējumā, kad tiks izstrādāti pagaidu finansējuma noteikumi.
2024. gadā "airBaltic" emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% procentu likmi gadā, tostarp valsts iegādājās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā.
Tāpat ziņots, ka "airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla. Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.
Pērn augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.
Ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, "airBaltic" gan ir apturējusi iespējamo IPO un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā, teikts "airBaltic" gada pārskatā.
Pārskatā norādīts, ka, neraugoties uz gaidāmo operatīvās un komerciālās darbības uzlabojumu, aviokompānija 2026. gadā darbosies ar negatīvu brīvo naudas plūsmu, un, ņemot vērā pašreizējās prognozes, vadība sagaida, ka darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā.