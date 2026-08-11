Grieķijā par ūdens pudeli tūristiem nevajadzētu maksāt vairāk par 60 centiem
Dodoties atvaļinājumā uz Grieķiju, tūristi var saskarties ar kādu neierastu noteikumu – noteiktās vietās valstī 500 mililitru negāzēta ūdens pudelei ir noteikta maksimālā cena. Tā nedrīkst pārsniegt 60 centus.
Šis regulējums attiecas uz vietām, kur patērētājiem ir ierobežota iespēja izvēlēties, kur iegādāties dzērienus. Tostarp cenu ierobežojums ir spēkā lidostās, pasažieru prāmjos, arheoloģiskajos objektos, slimnīcās, kinoteātros un dažās citās tirdzniecības vietās.
Noteikumu mērķis ir pasargāt pircējus no situācijām, kad vietās ar lielu tūristu plūsmu par ikdienišķiem produktiem tiek prasīta nesamērīgi augsta cena.
Kāpēc tieši 60 centi?
Grieķijā maksimālā cena noteikta ar valsts regulējumu. Iepriekš 500 mililitru ūdens pudele šajās vietās drīkstēja maksāt ne vairāk kā 50 centus, bet cena tika palielināta līdz 60 centiem saistībā ar izmaiņām depozīta sistēmā un citām izmaksām.
Svarīgi, ka cenu griesti attiecas uz konkrēta izmēra un veida ūdens pudelēm, nevis uz visu veidu ūdeni.
Ne katrai pudelei ir noteikta maksimālā cena
60 centu ierobežojums neattiecas uz visiem ūdens iepakojumiem. Piemēram, lielāka tilpuma pudelēm, kā arī gāzētam vai aromatizētam ūdenim šāds cenu griests var nebūt piemērojams.
Tāpēc tūristiem, kuri vēlas iegādāties lētāko variantu, jāmeklē standarta 500 mililitru negāzēta ūdens pudele. Ja tā nav redzama vitrīnā, to var vienkārši pajautāt pārdevējam.
Noteikumus kontrolē Grieķijas iestādes
Cenu ierobežojumu ievērošanu kontrolē Grieķijas tirgus uzraudzības iestādes, kas pārbauda gan pārdevējus, gan piegādātājus. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemēroti naudas sodi.
Līdzīgs cenu regulējums Grieķijā noteiktās vietās attiecas arī uz dažiem ikdienā bieži iegādātiem produktiem, piemēram, vienkāršām sviestmaizēm un karstajiem dzērieniem.
Tādēļ, ja Grieķijā lidostā, ostā vai pie kāda tūrisma objekta parasto 500 mililitru ūdens pudeli mēģina pārdot par ievērojami lielāku cenu, nekā paredzēts regulējumā, vērts pārbaudīt, vai konkrētā tirdzniecības vieta un produkts patiešām ietilpst cenu griestu regulējumā.