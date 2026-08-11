“Rīgas Centrālajā Biznesa Rajonā” satiekas bizness, mobilitāte un attīstība
“Rīgas Centrālais Biznesa Rajons” mērķtiecīgi nostiprina savu lomu kā viens no vadošajiem reģionālās nozīmes darījumu un investīciju centriem Baltijā. Tas piedāvā uzņēmumiem stratēģisku lokāciju, daudzfunkcionālu infrastruktūru un dinamisku vidi ilgtspējīgai un konkurētspējīgai izaugsmei. Šīs apkaimes attīstība iezīmē būtisku Rīgas pilsētvides transformāciju, veidojot modernu, uz attīstību orientētu biznesa vidi, kur A klases birojos koncentrējas finanšu sektora līderi, starptautiski zīmoli un inovatīvi pakalpojumu sniedzēji.
“Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” misija ir attīstīt mūsdienīgu, ilgtspējīgu un augstas pievienotās vērtības pilsētas centru, kas balstās uz Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnes potenciālu, daudzfunkcionalitāti, publiskās ārtelpas kvalitāti un “Rail Baltica” infrastruktūras attīstību. Tas tiek attīstīts kā augsta līmeņa biznesa, mobilitātes un pakalpojumu mezgls, veicinot uzņēmējdarbības izaugsmi un pilsētvides pievilcību.
“Ilgtermiņā “Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” attīstības vīzija ir veidot mūsdienīgu, ilgtspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu biznesa vidi, kur vienotā pilsētvidē harmoniski integrējas A klases biroji, bankas, tirdzniecība, viesmīlība, mobilitāte un kvalitatīva publiskā ārtelpa. Uzņēmumiem tā ir iespēja izmantot stratēģiski nozīmīgas atrašanās vietas priekšrocības, modernu infrastruktūru un augstvērtīgu darba vidi, vienlaikus nodrošinot ērtu savienojamību ar Rīgu, Baltijas reģionu un starptautiskajiem tirgiem. “Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” attīstība rada priekšnoteikumus uzņēmumu izaugsmei un konkurētspējai, kā arī veicina Rīgas centra transformāciju par dinamisku un uz nākotni orientētu biznesa vidi,” uzsver Evija Majevska, “Linstow Baltic” komercdirektore.
Kāpēc izvēlēties “Rīgas Centrālo Biznesa Rajonu”?
“Rīgas Centrālais Biznesa Rajons” ir Rīgas galvenais uzņēmējdarbības un komerciālās aktivitātes centrs, kur koncentrējas A klases biroji, finanšu institūcijas un starptautisku uzņēmumu galvenās mītnes. Šo teritoriju raksturo attīstīta infrastruktūra, centralitāte, pakalpojumu daudzveidība un pieejamība, mūsdienīgas un vēsturiskas arhitektūras simbioze un stratēģiski nozīmīgi sabiedriskā transporta mezgli, kas kopumā nodrošina augstas kvalitātes un starptautiski konkurētspējīgu biznesa vidi.
“Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” attīstība balstās uz piecām pamatvērtībām: ilgtspēju, savienotību, kvalitāti, inovācijām un sadarbību. Nekustamo īpašumu attīstītāja “Linstow Baltic” vadībā apkaimes teritorija tiek mērķtiecīgi pilnveidota kā integrēta un mūsdienīga pilsētvide, kurā tiek apvienotas kultūrvēsturiskās vērtības ar progresīviem un ilgtspējīgiem infrastruktūras risinājumiem, radot uzņēmumiem stabilu vidi ilgtermiņa izaugsmei.
Priekšrocības uzņēmumiem:
- Stratēģiska atrašanās vieta un mobilitāte – “Rīgas Centrālais Biznesa Rajons” atrodas pašā pilsētas centrā, blakus Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai un topošajai “Rail Baltica” infrastruktūrai. Tas nodrošina izcilu savienotību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, jo tiek attīstīts kā multimodāls mobilitātes mezgls, kurā integrēti sabiedriskā transporta, mikromobilitātes un gājēju plūsmas risinājumi, veidojot vienotu mobilitātes sistēmu;
- Augstvērtīga infrastruktūra un arhitektūra – šīs apkaimes attīstība atbilst un pārsniedz tirgus prasības energoefektivitātei un ilgtspējai. A klases biznesa centri izceļas ar moderniem tehniskiem risinājumiem, kvalitatīviem materiāliem un augstu arhitektonisko kvalitāti, radot estētiski un funkcionāli augstvērtīgu pilsētvidi, kas atbilst starptautiskiem standartiem, respektējot arī UNESCO kultūras mantojuma vērtības;
- Plašs pakalpojumu un ērtību klāsts – “Rīgas Centrālā Biznesa Rajonā” pieejams daudzveidīgs tirdzniecības, ēdināšanas un dažādu pakalpojumu piedāvājums, kas nodrošina ērtu un efektīvu ikdienas vidi uzņēmumiem un to darbiniekiem;
- Talantu piesaistes iespējas – centrālā atrašanās vieta un attīstīta infrastruktūra būtiski uzlabo darba vides pievilcību darba tirgū, kas ir nozīmīgs faktors kvalificētu speciālistu piesaistei un noturēšanai;
- Starptautisks prestižs – atrašanās pašā centrā, kas atbilst globāliem biznesa vides standartiem, stiprina uzņēmuma tēlu un reputāciju gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Izvēloties “Rīgas Centrālo Biznesa Rajonu”, uzņēmumi iegūst ne tikai biroja telpas, bet arī stratēģisku platformu izaugsmei un konkurētspējai Baltijas un Eiropas tirgū.
SATEKLES BIZNESA CENTRS
“Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” kodols
“Rīgas Centrālajā Biznesa Rajonā” koncentrējas augstvērtīga un mūsdienīga biznesa infrastruktūra, kas nodrošina konkurētspējīgu un stabilu vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Tā kodolu veido ilgtspējīgi un tehnoloģiski attīstīti A klases biroju kompleksi – “SATEKLES BIZNESA CENTRS” un “Origo One”, kas nosaka jaunus kvalitātes standartus Baltijas mērogā. Tos papildina tirdzniecības centrs “Origo”, vairākas viesnīcas un plašs pakalpojumu klāsts, veidojot pilnvērtīgu, daudzfunkcionālu biznesa ekosistēmu.
- SATEKLES BIZNESA CENTRS – premium A klases biroju komplekss ar kopējo platību 12 000 m², kas ir projekts ar pašreiz visaugstāko BREEAM ilgtspējas vērtējumu Baltijā un “Outstanding” līmeni. Tas apliecina izcilu būvniecības kvalitāti un mūsdienīgu darba vidi, ko jau izvēlējusies “SEB banka” kā galvenais nomnieks. Vienlaikus nomai vēl ir pieejamas telpas no 120 m² ar elastīgu plānojumu. Aktuālo nomas telpu piedāvājumu skatīt sateklesbiznesacentrs.lv.
- Origo One – mūsdienīgs 11 500 m² A klases biznesa centrs ar BREEAM “Excellent” sertifikāciju, kas piedāvā elastīgus biroju risinājumus un augstvērtīgu infrastruktūru, tostarp kvalitatīvi attīstītas ārtelpas – terases un iekšējos dārzus. Kompleksu jau izvēlējušies starptautiski uzņēmumi, tostarp “RB Rail”, “Colliers”, “Narvesen & Caffeine” un citi. Aktuālo nomas telpu piedāvājumu skatīt origoone.lv.
- Tirdzniecības centrs “Origo” – daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs ar plašu ēdināšanas, mazumtirdzniecības un servisu piedāvājumu, kas nodrošina ērtu un pilnvērtīgu ikdienas vidi uzņēmumiem un to darbiniekiem. Plašāk par tirdzniecības centra “Origo” piedāvājumu skatīt origo.lv.
Origo un Origo One
Šī integrētā infrastruktūra veido vienotu un savstarpēji papildinošu biznesa vidi “Rīgas Centrālajā Biznesa Rajonā”, kur darba vide, pakalpojumi un mobilitāte savstarpēji papildina viens otru, uzlabojot gan darbinieku pieredzi, gan uzņēmumu darbības efektivitāti. Tas piesaista vadošos starptautiskos uzņēmumus un zīmolus, kuriem būtiska ir funkcionalitāte, ilgtspēja un prestižs.
Uzņēmumiem un investoriem “Rīgas Centrālais Biznesa Rajons” ir vairāk nekā lokācija – tā ir piekļuve dinamiskai biznesa kopienai un uz izaugsmi orientētai videi. Šeit mērķtiecīga pilsētplānošana apvienojas ar komerciālo efektivitāti, padarot to par pārliecinošu izvēli uzņēmumiem ar ambicioziem attīstības mērķiem Baltijas reģionā.
“Linstow Baltic” ir viens no vadošajiem ilgtermiņa nekustamā īpašuma attīstītājiem Baltijā, kas realizē daudzveidīgus nekustamā īpašuma projektus, tostarp biroju ēku, tirdzniecības centru, viesnīcu, autostāvvietu un citos segmentos. Uzņēmums nozarē darbojas kopš 1996. gada. Latvijā “Linstow Baltic” Rīgas centrā attīsta “Rīgas Centrālo Biznesa Rajonu” – strauji augošu un modernu attīstības teritoriju ar izcilu lokāciju un ilgtspējīgiem, nākotnei atbilstošiem risinājumiem. “Linstow Baltic” apsaimnieko biznesa centru “Origo One”, ilgtspējīgo biznesa kompleksu “SATEKLES BIZNESA CENTRS”, kā arī attīsta dinamisku pilsētas kvartālu “Sporta 2”. Tāpat Latvijā tiek apsaimniekots un attīstīts tirdzniecības centrs “Origo”, savukārt Igaunijā – lielāko tirdzniecības centru “Ülemiste”. “Linstow Baltic” nesniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.
Foto: Linstow Baltic, Origo, Origo One, SATEKLES BIZNESA CENTRS, SEB banka / Krišjānis Eihmanis