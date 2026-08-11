BMW jaunā elektroēra sākas ar iX3 Neue Klasse - Jānis Jubalts dod savu vērtējumu
Kā jau noprotams pēc šī auto apakšnosaukuma "Neue Klasse", BMW uz to raugās ar īpašām cerībām. Tas ir pirmais "bavārietis", kas izstrādāts uz pilnīgi jaunas platformas un kalpos par atskaites punktu daudziem nākamajiem zīmola modeļiem.
Brīdī, kad plašākai publikai tika parādīti pirmie BMW iX3 Neue Klasse attēli, daļa auditorijas metās to apsmiet, bet pārējie, kuri, iespējams, bija iedziļinājušies šī krosovera tehniskajos datos, dotumos un koncepcijā, stājās pēc tā rindā un balsoja par jauno iX3 ar saviem maciņiem. Kā rezultātā pieprasījums pēc šī modeļa ir pārsniedzis visas prognozes.
Ceļā kopā ar Jāni Jubaltu
Ceļā ar šo auto dosimies kopā ar cilvēku, kurš savā laikā, līdzīgi kā BMW Neue Klasse, bija viens no tiem, kas aizsāka jaunu laikmetu Latvijas mūzikā. Jānis Jubalts ir viens no grupas „Prāta vētra” dalībniekiem kopš tās pirmsākumiem 1989. gadā – pieredzējis neskaitāmus koncertus un festivālus. „Prāta vētra” savulaik kā pirmā pārstāvēja Latviju Eirovīzijā, kā arī ieguva Eiropas MTV balvu kā labākā Baltijas grupa.
Jauna BMW dizaina valoda
Jāsaka, ka pēdējos gados BMW ir daudz eksperimentējis un meklējis atbildi uz jautājumu, kādai būtu jāizskatās zīmola nākotnes dizaina valodai. Esam redzējuši gan milzīgas radiatora restes, kas izraisīja ne mazums diskusiju, gan šķiršanos no klasiskajām „eņģeļacīm”, kas gadu desmitiem bija viens no BMW atpazīstamākajiem elementiem.
Un tagad esam nonākuši pie interesanta pavērsiena. Radot Neue Klasse modeļus, BMW dizaineri ir nolēmuši nevis pilnībā saraut saites ar pagātni, bet gan paskatīties uz savu vēsturi no jauna.
Jaunā iX3 priekšdaļā var saskatīt atsauces uz 60. un 70. gadu BMW modeļiem – vienkāršākas formas, izteiktu horizontālo grafiku un klasiskajām BMW radiatora restes „nierēm”.
Vai mums, TAVS AUTO TV redakcijai, tas patīk? Atļaušos teikt, ka jā! Šis automobilis nevienu neatstāj vienaldzīgu, un mūsdienu auto industrijā tas jau pats par sevi ir sasniegums.
800 voltu arhitektūra un līdz 800 kilometriem ar vienu uzlādi
Iespējams, kāds domā citādi, bet, manuprāt, mirdzošs iepakojums bez satura nav ne centa vērts. Un šajā gadījumā iX3 radītāji ir pacentušies godam.
Jaunā 800 voltu arhitektūra ļauj uzlādēt šī auto akumulatoru ievērojami ātrāk nekā līdz šim, savukārt nobraukums atkarībā no versijas sasniedz pat 800 kilometrus pēc WLTP cikla. Izklausās nereāli, bet par to paši pavisam nesen varējām pārliecināties Ignitis EV Race sacensību laikā, kur mums bija jāveic distance no Kauņas uz Tartu caur Cēsīm. Šajā situācijā jāsaka – diemžēl mēs nestartējām ar BMW, jo tieši šīs markas automobilis izcīnīja uzvaru šajās sacensībās.
469 zirgspēki un vairāk nekā 350 kilometri 10 minūtēs
Runājot par jaudu, spēcīgākā no iX3 versijām – 50 xDrive – attīsta 469 zirgspēkus, līdz 100 km/h paātrinās mazāk nekā piecās sekundēs un vienlaikus spēj 10 minūšu laikā ātrās uzlādes stacijā savā akumulatorā uzņemt enerģiju, kas pietiekama vairāk nekā 350 kilometru veikšanai. Bet, ja nu jauda nav jūsu prioritāte, ir pieejamas arī mierīgākas iX3 variācijas.
Pilnīgi jauna pieeja salonam
Veidojot iX3 salonu, BMW ir izvēlējies pilnīgi jaunu pieeju. Tradicionālo mērinstrumentu vietā par galveno informācijas avotu kļuvusi Panoramic iDrive sistēma, kas svarīgākos datus projicē visā vējstikla apakšējā daļā.
Ideja ir vienkārša – nav nepieciešams novērst acis no ceļa, un rokas var palikt uz stūres.
Ļoti interesanta ir arī šī klasiskā izskata stūre ar četriem spieķiem. Viedokļi par to atšķiras, taču šajā brīdī jābilst, ka papildaprīkojuma sarakstā pieejama arī sportiska trīs spieķu stūre, kas ir burtiski nosēta ar pogām gluži kā sacīkšu bolīdā.
Vai elektriskais BMW joprojām ir īsts BMW?
Skeptiķi varētu teikt, ka elektrisks BMW nav īsts BMW. Tikmēr pircēji domā citādi.
Eiropā elektrisko BMW pasūtījumu skaits gada sākumā audzis par aptuveni 40 procentiem, un pasaulē jau desmitiem tūkstošu šo auto nonākuši pie jaunajiem saimniekiem. Gada pirmajā ceturksnī BMW grupa piegādāja vairāk nekā 565 tūkstošus automobiļu, no tiem gandrīz 87,5 tūkstoši bija pilnībā elektriski. Tātad diskusija par to, vai elektriskajiem BMW ir nākotne, drīzāk izsīkst. Tās vietā sākas runas par to, kurš tad pirmais paspēs tikt pie jaunā modeļa.