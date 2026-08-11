600 km ar vienu uzlādi. Nissan Leaf jaunā personība
Nissan LEAF savulaik iepazīstināja pasauli ar pieejamu masu elektromobili. Piecpadsmit gadus un vismaz miljonu pārdotu automašīnu vēlāk pienācis laiks jaunam modelim. Šoreiz braucam ar trešās paaudzes LEAF, kas kļuvis par krosoveru.
Elektromobiļa klīrenss vai beczeļu spējas gan tādēļ nav augušas, toties pašapziņa gan. Jaunā LEAF dizainā sastopas dažādi stili. Vislabāk izskatās aizmugure. Bagāžnieks gan nav liels, taču zem grīdas ir papildus nodalījums.Jaunais LEAF pieejams ar divu ietilpību baterijām - 52 vai 75 kWh. Sniedzamība ar lielāko bateriju pārsniedz 600 km. Daudz svarīgāks ir fakts, ka uzlādes ligzda pārcēlusies no priekšas uz sāniem, un tagad arī Nissan LEAF izmanto CCS standartu. Ātrās uzlādes jauda ir līdz 150 kW, bet no Wallbox abas baterijas barojamas ar 11 kW jaudu jebkurā LEAF komplektācijā.
Līdz ar ārējām metamorfozēm pilnībā mainījies arī LEAF salons - līdz pat pakāpeniski aptumšojamam panorāmas jumtam ar modeļa nosaukumu tajā. Daudzviet jūtama Nissan Ariya ietekme. "Draivs" ieslēdzams ar pogām panelī. Stūrei ir jauns dizains. Nissan reti pārsteidz ar progresīvu ergonomiku, taču Leaf ir izņēmums. Stūres rullītis labajā pusē novietots 45 grādu leņķi nevis kā vienmēr vertikāli - atbilstoši dabiskai īkšķa kustībai. Aizmugurē vietas ir tik, cik ir. Evolve komplektācijā LEAF ir viss no mākslīgās ādas apdarei līdz kamerai, kas virtuāli skatās cauri motorpārsegam. Head up displejs attēlo apar krustojumus, un šajā LEAF ir arī masāžas sēdekļi. Vienīgais, kur jaunais Leaf sevišķi neatšķiras no vecā ir dinamika. Jauda ir 218 ZS, paātrinājums 7,5 sekundes. Ikdienā jaunais LEAF brauc tikpat labi kā iepriekšējais. Tas saglabājis vienmērīgu, patīkamu vadāmību, un ir tik kluss, ka Toyota te būtu ko pamācīties.
LEAF tagad ir arī vairāk braukšanas režīmu, lai gan īsteniem voltu galvām nepieciešams tikai viens - bez bremzēm. E-pedal var izmantot ik dienu, un ar slēdžiem zem stūres pamainīt arī rekuperāciju, taču ar to LEAF nākamie īpašnieki diez vai daudz aizrausies.
Elektromobiļu pioniera vērienīgais restarts gan nav pagājis bez nelielām blaknēm. Par lētu Leaf vairs nenosauksi. Zem 40 000 eiro varam cerēt tikai tikai ar mazāko bateriju un 177 ZS. Maksimāli aprīkots LEAF var sasniegt gandrīz 50 000 eiro cenu pirms EKKI.