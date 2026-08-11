Kalvītis: dabasgāzes apkures sezonai pietiks, taču cenas var svārstīties
AS "Latvijas gāze" ir savlaicīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabasgāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabasgāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkures sezonā, norādīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.
Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgū un dabasgāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi Tuvajos Austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem.
"Lai gan svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, fiziskas dabasgāzes deficīta riski mūsu reģionā nav novērojami - piegāžu stabilitāti nodrošina divi reģionālie sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļi un starpsavienojumi," minēja Kalvītis.
Viņš norādīja, ka nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un laika apstākļiem ziemā.
Kalvītis pauda, ka lielākā daļa "Latvijas gāzes" klientu jau ir noslēguši dabasgāzes piegādes līgumus nākamajam periodam. Klientus, kuri izvēlējušies fiksētas cenas līgumus, iespējamās tirgus svārstības neietekmēs, savukārt izmaiņas izjutīs galvenokārt tie, kuri izmanto biržas indeksam piesaistītus tarifus.
Jau ziņots, ka "Latvijas gāzes" apgrozījums pagājušajā gadā bija 70,722 miljoni eiro, kas ir par 22,3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās vairākas reizes un bija 494 000 eiro.
"Latvijas gāzes" pamatkapitāls ir 55,86 miljonu eiro apmērā. "Latvijas gāze", pēc kompānijas mājaslapā minētās informācijas, nodrošina dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu biznesa klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Tāpat kompānija Latvijā tirgo dabasgāzi mājsaimniecībām.
Informācija "Latvijas gāzes" mājaslapā liecina, ka "Latvijas gāzes" kapitālā 81,25% pieder "Energy Investments" un 16% - "Itera Latvija". "Energy Investments" īpašnieki ir Armandam Strodam un Miķelim Lapšem pastarpināti piederošā SIA "Enerģijas projekti" (32%), Kalvītim piederošā SIA "AK Capital Invest" (25%), Lietuvā reģistrētā "Haupas" (20%), Luksemburgas "Port Investment Company Sar" (18%) un Egīlam Lapsalim piederošā SIA "LYNZ Energy" (5%).